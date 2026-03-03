PSG7300/80
Jednotka v žehlení
Automatické naparovanie s detekciou snímača pohybu
Zvislé naparovanie záclon a zaveseného oblečenia
OptimalTEMP zaručuje, že sa nespália žiadne odevy
Až 170 g/min pary a parný ráz 650 g
1 hodina žehlenia s veľkou 1,5 l nádobou na vodu
Technológia snímača pohybu rozpozná, keď sa žehlička pohybuje po oblečení, a automaticky uvoľní silnú paru. Vychutnajte si ľahké a rýchle žehlenie, zatiaľ čo žehlička za vás vykonáva prácu.
Naparovací systém TurboPower na zaistenie lepšieho zážitku zo žehlenia; silnejší prúd pary bez prerušení. Motor TurboPower znižuje množstvo mokrých škvŕn na odevoch počas žehlenia*, takže odevy sú pripravené na nosenie bez čakania na vyschnutie.
SteamGlide Elite je naša najnovšia a najpokročilejšia technológia pre dokonalý kĺzavý výkon a vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu. Pokročilá nanotitánová vrstva poskytuje vynikajúci kĺzavý výkon na všetkých odevoch s cieľom získať najrýchlejšie výsledky.
Hodnotenie
V porovnaní s modelom PSG8000S
V porovnaní s režimom MAX
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.