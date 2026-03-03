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Všetky rady

  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou
  • Rýchle žehlenie s automatickou parou

Séria 7000Parný generátor PerfectCare

PSG7300/80

Rýchle žehlenie s automatickou parou
Nová séria PerfectCare 7000 je navrhnutá tak, aby ste mohli bez námahy žehliť pomocou automatickej pary. S technológiou snímača pohybu sa para uvoľní, keď začnete žehliť. Vďaka technológii OptimalTEMP sú všetky žehliteľné tkaniny chránené pred spálením.
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Jednotka v žehlení

Žehlenie bez námahy. Skvelé výsledky.

Rýchle žehlenie s automatickou parou

  • Automatické naparovanie s detekciou snímača pohybu

  • Zvislé naparovanie záclon a zaveseného oblečenia

  • OptimalTEMP zaručuje, že sa nespália žiadne odevy

  • Až 170 g/min pary a parný ráz 650 g

  • 1 hodina žehlenia s veľkou 1,5 l nádobou na vodu

Inteligentná automatická para na jednoduchšie žehlenie

Inteligentná automatická para na jednoduchšie žehlenie

Technológia snímača pohybu rozpozná, keď sa žehlička pohybuje po oblečení, a automaticky uvoľní silnú paru. Vychutnajte si ľahké a rýchle žehlenie, zatiaľ čo žehlička za vás vykonáva prácu.

Naparovací systém TurboPower pre výkonnú paru

Naparovací systém TurboPower pre výkonnú paru

Naparovací systém TurboPower na zaistenie lepšieho zážitku zo žehlenia; silnejší prúd pary bez prerušení. Motor TurboPower znižuje množstvo mokrých škvŕn na odevoch počas žehlenia*, takže odevy sú pripravené na nosenie bez čakania na vyschnutie.

Žehliaca plocha SteamGlide Elite na dokonalé kĺzanie

Žehliaca plocha SteamGlide Elite na dokonalé kĺzanie

SteamGlide Elite je naša najnovšia a najpokročilejšia technológia pre dokonalý kĺzavý výkon a vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu. Pokročilá nanotitánová vrstva poskytuje vynikajúci kĺzavý výkon na všetkých odevoch s cieľom získať najrýchlejšie výsledky.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s modelom PSG8000S

  2. V porovnaní s režimom MAX

  3. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.