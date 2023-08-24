Jednotka v žehlení
Inteligentná automatická para
Zaručene sa nič nespáli*
Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu
Ultraľahká žehlička
Zabezpečte si rýchle žehlenie s minimálnou námahou vďaka novej technológii snímača pohybu, ktorá rozpozná, kedy žehličkou pohybujete, a automaticky uvoľní paru.
Silné a nepretržité uvoľňovanie pary účinne narovná aj tie najnepoddajnejšie záhyby na najhrubších tkaninách.
SteamGlide Elite je naša najlepšia žehliaca plocha. Zaručuje dokonalé kĺzanie a maximálnu odolnosť voči poškriabaniu. Základňa z nehrdzavejúcej ocele je dvakrát tvrdšia než bežná hliníková základňa a naša patentovaná 6-vrstvová povrchová úprava s pokročilou titánovou vrstvou umožňuje jednoduché kĺzanie a rýchlejšie zaručuje požadovaný výsledok.
Ocenenia
4.7
z 5
378
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
TejoTheo
24/08/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt je výborný.
Generátor/žehlička tvarovo umožňuje žehliť aj inak málo dostupné časti oblečenia, je ĺahučká, dá sa žehliť a naparovat vodorovne aj visiace odevy. Objem nádoby na vodu je akurátny. Odporučila by som výrobcovi prikladat do balenia aj rukavicu na ichranu proti pare tak ako pri predchádzajúcich modeloch.
Výhody
Ĺahkosť, tvar umožnujúci zehlit aj inak ťazko dostupne casti oblecenia.
Nevýhody
Silná para, treba byt opatrny s druhou rukou pri obracani a posuvaní zehleneho prádla.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8030/20 Parný generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8030/20 Parný generátor
FO001
29/06/2023
Slovensko
Parný generátor Philips PerfectCare 8000 Series
Práve som si zakúpil parný generátor. Vyskúšal som ho a musím povedať, žehlí veľmi dobre. Som nadmieru spokojný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor
Sabulka1
07/11/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Som velmi spokojná
Parný generátor je vynikajúci a v porovnaní s predchádzajúcim generatorom, tiež Philips, tento vyvíja viac pary a ma účinnejší parný ráz.často používam horizontalne žehlenie.
Výhody
Ľahká žehlička, velmi dobre sa s nou zehlí a vyvíja dostatok pary
Nevýhody
Neviem
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parný generátor
Pre všetky tkaniny určené na žehlenie