VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*

Parný generátor PerfectCare série 8000Starostlivosť o odevy

PSG8200/80

Najvýkonnejší parný generátor*
Nová séria 8000 je najvýkonnejším parným generátorom na trhu a ponúka vynikajúce výsledky žehlenia. Technológia OptimalTemp zaručuje, že sa nespália žiadne tkaniny určené na žehlenie. Žehlenie nikdy nebolo jednoduchšie!
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

Praktický dizajn na jednoduchšie prenášanie a odkladanie

Najvýkonnejší parný generátor*

  • Až 215 g/min pary a parný ráz 750 g

  • OptimalTEMP zaručuje, že sa nespália žiadne odevy

  • Pohodlný dizajn

  • 1 hodina žehlenia s veľkou 1,4 l nádobou na vodu

  • Easy De-Calc systém na jednoduchú údržbu

Naparovací systém TurboPower pre výkonnú paru

Naparovací systém TurboPower pre výkonnú paru

Naparovací systém TurboPower na zaistenie lepšieho zážitku zo žehlenia; silnejší prúd pary bez prerušení. Motor TurboPower znižuje množstvo mokrých škvŕn na odevoch počas žehlenia*, takže odevy sú pripravené na nosenie bez čakania na vyschnutie.

Technológia OptimalTEMP, zaručene žiadne spáleniny

Technológia OptimalTEMP, zaručene žiadne spáleniny

Vďaka technológii OptimalTEMP je zaručené, že sa nespália žiadne tkaniny určené na žehlenie bez ohľadu na zvolené nastavenie pary. Žehlite bez obáv akýkoľvek typ odevu, od hodvábnej blúzky po bavlnenú košeľu. Zaručujeme, že váš parný generátor nikdy nespáli žiadnu tkaninu určenú na žehlenie, ani keď žehličku necháte bez dozoru. Môžete ju bezpečne nechať na odevoch alebo žehliacej doske.

Inteligentná automatická para na jednoduchšie žehlenie

Inteligentná automatická para na jednoduchšie žehlenie

Inteligentná technológia snímača pohybu AI rozpozná, keď sa žehlička pohybuje po oblečení, a automaticky uvoľní silnú paru. Vychutnajte si ľahké a rýchle žehlenie, zatiaľ čo žehlička za vás vykonáva prácu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Intenzita pary (norma IEC60311) v porovnaní s inými parnými generátormi; jún 2025.

  2. v porovnaní s modelom PSG8000S

  3. v porovnaní s režimom MAX

  4. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.