VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*
  • Najvýkonnejší parný generátor*

Parný generátor PerfectCare série 8000Starostlivosť o odevy

PSG8300/20

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Najvýkonnejší parný generátor*
Nová séria 8000 je najvýkonnejším parným generátorom na trhu a prispôsobí sa vašej rýchlosti žehlenia vďaka inteligentnému pohybu AI. Technológia OptimalTemp zaručuje, že sa nespália žiadne tkaniny určené na žehlenie. Žehlenie nikdy nebolo jednoduchšie!
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

Snímač AI, ktorý prispôsobuje množstvo pary rýchlosti žehlenia

Najvýkonnejší parný generátor*

  • Až 215 g/min pary a parný ráz 850 g

  • OptimalTEMP zaručuje, že sa nespália žiadne odevy

  • Inteligentná automatická para so snímačom pohybu

  • 1 hodina žehlenia s veľkou 1,4 l nádobou na vodu

  • Easy De-Calc systém na jednoduchú údržbu

Naparovací systém TurboPower pre výkonnú paru

Naparovací systém TurboPower pre výkonnú paru

Naparovací systém TurboPower na zaistenie lepšieho zážitku zo žehlenia; silnejší prúd pary bez prerušení. Motor TurboPower znižuje množstvo mokrých škvŕn na odevoch počas žehlenia*, takže odevy sú pripravené na nosenie bez čakania na vyschnutie.

Technológia OptimalTEMP, zaručene žiadne spáleniny

Technológia OptimalTEMP, zaručene žiadne spáleniny

Vďaka technológii OptimalTEMP je zaručené, že sa nespália žiadne tkaniny určené na žehlenie bez ohľadu na zvolené nastavenie pary. Žehlite bez obáv akýkoľvek typ odevu, od hodvábnej blúzky po bavlnenú košeľu. Zaručujeme, že váš parný generátor nikdy nespáli žiadnu tkaninu určenú na žehlenie, ani keď žehličku necháte bez dozoru. Môžete ju bezpečne nechať na odevoch alebo žehliacej doske.

Inteligentná automatická para na jednoduchšie žehlenie

Inteligentná automatická para na jednoduchšie žehlenie

Inteligentná technológia snímača pohybu AI rozpozná, keď sa žehlička pohybuje po oblečení, a automaticky uvoľní silnú paru. Vychutnajte si ľahké a rýchle žehlenie, zatiaľ čo žehlička za vás vykonáva prácu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

04/09/2025

България

България

Цена - качество

Очарована съм от продукта! Препоръчвам за всяко домакинство. :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

04/09/2025

България

България

Прекрасен уред

Изключително съм доволна от уреда. Технология от ново поколение! Всеки трябва да го притежава.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

04/09/2025

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Много добър продукт. Гладенето е по-лесно от всякога.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Intenzita pary (norma IEC60311) v porovnaní s inými parnými generátormi; jún 2025.

  2. v porovnaní s modelom PSG8000S

  3. v porovnaní s režimom MAX

  4. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.