Jednotka v žehlení
Až 215 g/min pary a parný ráz 850 g
OptimalTEMP zaručuje, že sa nespália žiadne odevy
Inteligentná automatická para so snímačom pohybu
1 hodina žehlenia s veľkou 1,4 l nádobou na vodu
Easy De-Calc systém na jednoduchú údržbu
Naparovací systém TurboPower na zaistenie lepšieho zážitku zo žehlenia; silnejší prúd pary bez prerušení. Motor TurboPower znižuje množstvo mokrých škvŕn na odevoch počas žehlenia*, takže odevy sú pripravené na nosenie bez čakania na vyschnutie.
Vďaka technológii OptimalTEMP je zaručené, že sa nespália žiadne tkaniny určené na žehlenie bez ohľadu na zvolené nastavenie pary. Žehlite bez obáv akýkoľvek typ odevu, od hodvábnej blúzky po bavlnenú košeľu. Zaručujeme, že váš parný generátor nikdy nespáli žiadnu tkaninu určenú na žehlenie, ani keď žehličku necháte bez dozoru. Môžete ju bezpečne nechať na odevoch alebo žehliacej doske.
Inteligentná technológia snímača pohybu AI rozpozná, keď sa žehlička pohybuje po oblečení, a automaticky uvoľní silnú paru. Vychutnajte si ľahké a rýchle žehlenie, zatiaľ čo žehlička za vás vykonáva prácu.
4.8
z 5
24
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Vilnius123
31/07/2026
Lietuva
Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
RituliukasK
23/07/2026
Lietuva
Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Sis33
31/12/2025
България
Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Intenzita pary (norma IEC60311) v porovnaní s inými parnými generátormi; jún 2025.
V porovnaní s modelom PSG8000S
V porovnaní s režimom MAX
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.