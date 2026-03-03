PSG8300/80
Jednotka v žehlení
Až 215 g/min pary a parný ráz 850 g
OptimalTEMP zaručuje, že sa nespália žiadne odevy
Inteligentná automatická para so snímačom pohybu
1 hodina žehlenia s veľkou 1,4 l nádobou na vodu
Easy De-Calc systém na jednoduchú údržbu
Naparovací systém TurboPower na zaistenie lepšieho zážitku zo žehlenia; silnejší prúd pary bez prerušení. Motor TurboPower znižuje množstvo mokrých škvŕn na odevoch počas žehlenia*, takže odevy sú pripravené na nosenie bez čakania na vyschnutie.
Vďaka technológii OptimalTEMP je zaručené, že sa nespália žiadne tkaniny určené na žehlenie bez ohľadu na zvolené nastavenie pary. Žehlite bez obáv akýkoľvek typ odevu, od hodvábnej blúzky po bavlnenú košeľu. Zaručujeme, že váš parný generátor nikdy nespáli žiadnu tkaninu určenú na žehlenie, ani keď žehličku necháte bez dozoru. Môžete ju bezpečne nechať na odevoch alebo žehliacej doske.
Inteligentná technológia snímača pohybu AI rozpozná, keď sa žehlička pohybuje po oblečení, a automaticky uvoľní silnú paru. Vychutnajte si ľahké a rýchle žehlenie, zatiaľ čo žehlička za vás vykonáva prácu.
Hodnotenie
Intenzita pary (norma IEC60311) v porovnaní s inými parnými generátormi; jún 2025.
v porovnaní s modelom PSG8000S
v porovnaní s režimom MAX
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.