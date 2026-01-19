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  • Viac ako parný generátor
  • Viac ako parný generátor
  • Viac ako parný generátor
  • Viac ako parný generátor
  • Viac ako parný generátor
  • Viac ako parný generátor
  • Viac ako parný generátor
  • Viac ako parný generátor
  • Viac ako parný generátor
  • Viac ako parný generátor

PerfectCare série 9000Žehlička s parným generátorom

PSG9050/20

4.8
| (32) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Viac ako parný generátor
Parný generátor PerfectCare 9000 prichádza ako prvý na svete s technológiou rozpoznávania tkanín s názvom ActiveSense. Vďaka zabudovanej kamere a umelej inteligencii zistí, čo žehlíte, a nastaví ideálnu teplotu a množstvo pary pre dokonalé žehlenie bez námahy.
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Jednotka v žehlení

Žehlenie bez námahy. Skvelé výsledky.

Viac ako parný generátor

  • Technológia ActiveSense

  • Zaručene sa nič nespáli*

  • Ľahká žehlička

  • Parný ráz až 750 g

Jediný parný generátor, ktorý vie, čo žehlíte

Jediný parný generátor, ktorý vie, čo žehlíte

Technológia ActiveSense rozozná látku pomocou zabudovanej kamery a umelej inteligencie.

Automaticky prispôsobí nastavenia

Automaticky prispôsobí nastavenia

Automaticky prispôsobí teplotu a množstvo pary a postará sa o vynikajúce výsledky pre každú látku.

Inteligentné automatické naparovanie pre rýchlejšie a jednoduchšie žehlenie

Inteligentné automatické naparovanie pre rýchlejšie a jednoduchšie žehlenie

Zabezpečte si rýchle žehlenie s minimálnou námahou vďaka novej technológii snímača pohybu, ktorá rozpozná, kedy žehličkou pohybujete, a automaticky uvoľní paru.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

32

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

2

19/01/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt top.

Určite odporúčam. Žehlí ľahko a poriadne, že nemusím žehliť z druhej strany. Teraz žehlím o polovicu času menej. Nespálila mi látku, ktorú pred ťým stará žehlička áno.Pri odstránení vodného kameňa ma upornila pípaním.

Výhody

Top

Nevýhody

Žiadne

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom

18/11/2021

Slovensko

Slovensko

Pokayený parný generátor.

So sklamaním musím skonštatovať,že dnes mi pravdepodobne odišlo čerpadlo a stroj mi nevytvára paru.Musela som naštartovať starú klasickú žehličku a skoro som prišla o ruku.Parný stroj nesiem do Datartu na servisnú opravu,som zvedavá ako dopadnem.Ináč je to skvelý stroj.

Výhody

Ľahký,výkonný žehliaci stroj.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom

12/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Parní generátor

Mám už od Vás 3 model . Každý s předešlých modelů putoval k někomu . Mě se naskytla možnost zakoupit si tento model a je úžasný . Jsem jako se všemi předešlými modely spokojená . Všem vřele doporučuji parní generátor je za mě TOP .

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pre všetky tkaniny určené na žehlenie