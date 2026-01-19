Jednotka v žehlení
Technológia ActiveSense
Zaručene sa nič nespáli*
Ľahká žehlička
Parný ráz až 750 g
Technológia ActiveSense rozozná látku pomocou zabudovanej kamery a umelej inteligencie.
Automaticky prispôsobí teplotu a množstvo pary a postará sa o vynikajúce výsledky pre každú látku.
Zabezpečte si rýchle žehlenie s minimálnou námahou vďaka novej technológii snímača pohybu, ktorá rozpozná, kedy žehličkou pohybujete, a automaticky uvoľní paru.
Ocenenia
4.8
z 5
32
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Julka85
19/01/2026
Slovensko
Produkt top.
Určite odporúčam. Žehlí ľahko a poriadne, že nemusím žehliť z druhej strany. Teraz žehlím o polovicu času menej. Nespálila mi látku, ktorú pred ťým stará žehlička áno.Pri odstránení vodného kameňa ma upornila pípaním.
Výhody
Top
Nevýhody
Žiadne
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom
maminka47
18/11/2021
Slovensko
Pokayený parný generátor.
So sklamaním musím skonštatovať,že dnes mi pravdepodobne odišlo čerpadlo a stroj mi nevytvára paru.Musela som naštartovať starú klasickú žehličku a skoro som prišla o ruku.Parný stroj nesiem do Datartu na servisnú opravu,som zvedavá ako dopadnem.Ináč je to skvelý stroj.
Výhody
Ľahký,výkonný žehliaci stroj.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom
Kafule73
12/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Parní generátor
Mám už od Vás 3 model . Každý s předešlých modelů putoval k někomu . Mě se naskytla možnost zakoupit si tento model a je úžasný . Jsem jako se všemi předešlými modely spokojená . Všem vřele doporučuji parní generátor je za mě TOP .
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor
Pre všetky tkaniny určené na žehlenie