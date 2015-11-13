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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 5000 PowerTouchElektrický strojček na suché holenie

PT920/18

3.7
| (11) Recenzie | 82% Odporúča tento produkt
TripleTrack
S holiacim strojčekom Philips PowerTouch vždy rýchlo preletíte svojou rannou rutinou. Teraz s dlhším výkonom na jedno nabitie, plne umývateľnými hlavami a čepeľami TripleTrack, ktoré vám zaručia rýchlejšie holenie. So strojčekom PowerTouch bude ranné holenie vždy hračkou.
Zobraziť všetky výhody
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Oholí o 50 % viac jedným ťahom

TripleTrack

  • Otočné hlavy TripleTrack

  • 60 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania

  • Výklopný zastrihávač

  • Stojan na nabíjanie a puzdro

Čepele TripleTrack naraz pokryjú o 50 % viac povrchu pokožky

Čepele TripleTrack naraz pokryjú o 50 % viac povrchu pokožky

Hlavy TripleTrack s 3 krúžkami holiacich čepelí naraz pokryjú o 50 % viac povrchu pokožky. Štrbiny a otvory DualPrecision vám umožnia pohodlne oholiť dlhé fúzy aj strnisko.

Holiace hlavy Pivot, Flex & Float

Holiace hlavy Pivot, Flex & Float

Hlavy flexibilne kopírujú povrch pokožky a tesne na ňu priliehajú, a zároveň sa natáčajú, aby pri holení poskytli ďalší smer pohybu – vďaka tomu všetkému dosiahnete hladké, rýchle a pohodlné oholenie.

Hlavy DualPrecision oholia dlhé fúzy i krátke strnisko

Hlavy DualPrecision oholia dlhé fúzy i krátke strnisko

Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.7

z 5

11

Recenzie

82%

Odporúča tento produkt

2

13/11/2015

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělá volba!

Už můj třetí strojek Philips a to nejlepší. Nenáviděl jsem holení a hodil jsem se dvakrát nebo třikrát týdně. Teď se holím každý den! Strojek nabijim jednou za 9 dní!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

28/09/2015

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Produkt mi sedi a splnuje moje ocekavani.

Produkt mi vyhovuje. Ja na baterii, rychle se nabiji, jasna a zretelna signalizace nabiti. Bezproblemova udrzba, je omyvatelny vodou,

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

13/09/2014

Česká republika

Česká republika

Se strojkem jsem spokojen

Holící strojky Philips používám již asi 25 let. Za tuto dobu jsem měl už 2 typy a se všemi jsem byl velice spokojen. Proto jsem i při nákupu třetího holícího strojku opět vsadil na osvědčenou značku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 