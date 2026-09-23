Tento produkt už nie je dostupný
PX840T/12
Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek
Prenosný zvukový systém Philips PX840T bez námahy prehráva hudbu z vašich obľúbených zdrojov – zo zariadenia s rozhraním Bluetooth, USB, z CD či rádia FM/MW. Vďaka vstavanému dynamickému systému osvetlenia a výstupnému výkonu 50 W môžete zažívať dokonalé poslucháčske zážitky.
Bluetooth
50 W
Dynamické svetlo
Funkcia naprogramovaného prehrávania disku CD vám umožní vychutnať si vaše obľúbené skladby v požadovanom poradí.
Rozvírte zábavu na večierku vďaka dynamickému osvetleniu, ktoré rozžiari vašu hudbu. Osvetlite noc vďaka dvom úžasným efektom osvetlenia, ktoré vyžarujú priamo z reproduktorov. Svetlá môžete zapínať a vypínať v rytme jednoduchým otočením spínača. Vytvorte na večierku atmosféru podľa svojich predstáv, od relaxačného okolitého osvetlenia až po strhujúce efekty tanečného klubu, pričom môžete súčasne nastaviť tón aj atmosféru osvetlenia!
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.
Hodnotenie