Tento produkt už nie je dostupný
Náš patentovaný systém 2D Contour Tracking System zaručuje rovnomerné ostrihanie. Prispôsobuje sa kontúram vašej hlavy, čím vám poskytuje kontrolu nad vašim účesom!
Vytvorte akýkoľvek účes s 8 dĺžkami od 1 až do 21 mm len pomocou tohto jedinečného nastaviteľného hrebeňového nástavca. Vstavané bezpečnostné uzamknutie zaručuje, že môžete strihať s istotou.
5.0
z 5
13
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Myšáci
04/05/2021
Česká republika
Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů
Naprosto skvělý zastřihovač, zastřihne i velmi tenké vlásky dětí, což jiné zastřihovače neumí. Mám ho již hodně dlouho a jsem moc spokojená
Výhody
Bezporuchovost, zastřihne i velmi tenké vlasy
Nevýhody
Za několik let jsem žádné neobjevila
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů
jrsakul
05/04/2018
Česká republika
v poměru cena výkon nemá konkurenci
Strojek mám již několik let (asi skoro 10) a vždy funguje bez problému, používal jsem ho nějaký čas i jako zastřihovač vousů a taky bez problému. Celkově jsem velice spokojený s tímto výrokem, má ho i můj táta. V poměru cena výkon je super.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů
Yaro
31/01/2016
Polska
Jest doskonała prosta
Używam maszynki 8 lat i dopiero teraz myślę o zakupie takiej samej ponieważ moja zaczyna tępić.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
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