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  • Strihač vlasov
  • Strihač vlasov
  • Strihač vlasov
  • Strihač vlasov
  • Strihač vlasov
  • Strihač vlasov
  • Strihač vlasov
  • Strihač vlasov
  • Strihač vlasov
  • Strihač vlasov
  • Strihač vlasov
  • Strihač vlasov

Tento produkt už nie je dostupný

Hairclipper series 1000Strihač vlasov

QC5000/00

5
| (13) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Strihač vlasov
Tento strihač vlasov Philips vám umožní vytvoriť účes, po akom túžite.
Zobraziť všetky výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

Nie je potrebná prax

Strihač vlasov

Kompletné ovládanie

Kompletné ovládanie

Náš patentovaný systém 2D Contour Tracking System zaručuje rovnomerné ostrihanie. Prispôsobuje sa kontúram vašej hlavy, čím vám poskytuje kontrolu nad vašim účesom!

Bezpečné a jednoduché tvarovanie účesu

Bezpečné a jednoduché tvarovanie účesu

Vytvorte akýkoľvek účes s 8 dĺžkami od 1 až do 21 mm len pomocou tohto jedinečného nastaviteľného hrebeňového nástavca. Vstavané bezpečnostné uzamknutie zaručuje, že môžete strihať s istotou.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

13

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů

Naprosto skvělý zastřihovač, zastřihne i velmi tenké vlásky dětí, což jiné zastřihovače neumí. Mám ho již hodně dlouho a jsem moc spokojená

Výhody

Bezporuchovost, zastřihne i velmi tenké vlasy

Nevýhody

Za několik let jsem žádné neobjevila

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů

05/04/2018

Česká republika

Česká republika

v poměru cena výkon nemá konkurenci

Strojek mám již několik let (asi skoro 10) a vždy funguje bez problému, používal jsem ho nějaký čas i jako zastřihovač vousů a taky bez problému. Celkově jsem velice spokojený s tímto výrokem, má ho i můj táta. V poměru cena výkon je super.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů

31/01/2016

Polska

Polska

Jest doskonała prosta

Używam maszynki 8 lat i dopiero teraz myślę o zakupie takiej samej ponieważ moja zaczyna tępić.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 