Tento produkt už nie je dostupný
Strihač vlasov Super-easy
Tento strihač vlasov Super Easy vám umožní vytvoriť akýkoľvek želaný účes vďaka až 8 nastaveniam dĺžky od 1 do 21 mm. Stačí vybrať správnu dĺžku vlasov, uzamknúť a môžete začať. Teraz s dodatočným nástavcom na strnisko pre extrémne krátke strihy vlasov a štýlový efekt 3-dňového strniska.
S nástavcom sledujúcim kontúry
Vyberte a uzamknite požadovanú dĺžku v rámci širokého spektra dostupných dĺžok.
Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry sa prispôsobí každej krivke a zaručí rýchle a pohodlné výsledky.
Špeciálny hrebeňový nástavec na strihanie vlasov na hlave pre výnimočne krátky účes.
4.5
z 5
10
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Bikjejumper3
28/08/2021
Česká republika
Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů
Mám ho již několik let a funguje stále výborně a bez problémů
Výhody
Stříhá při připojení do elektrické sítě i na baterii
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů
Dátum použitia 2019-08-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů
Dátum použitia 2019-08-28
Sylwek90
01/06/2019
Polska
ocena
Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
mietpet1
01/06/2019
Polska
ocena
Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.