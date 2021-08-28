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Tento produkt už nie je dostupný

Hairclipper series 1000Strihač vlasov

QC5050/00

4.5

| (10) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt

Strihač vlasov Super-easy

Tento strihač vlasov Super Easy vám umožní vytvoriť akýkoľvek želaný účes vďaka až 8 nastaveniam dĺžky od 1 do 21 mm. Stačí vybrať správnu dĺžku vlasov, uzamknúť a môžete začať. Teraz s dodatočným nástavcom na strnisko pre extrémne krátke strihy vlasov a štýlový efekt 3-dňového strniska.

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Philips OneGrooming #1 Icon

The world's #1 electric grooming brand1

Vyberte dĺžku, uzamknite a môžete začať

Strihač vlasov Super-easy

  • S nástavcom sledujúcim kontúry

8 integrovaných nastavení dĺžky až do 21 mm

8 integrovaných nastavení dĺžky až do 21 mm

Vyberte a uzamknite požadovanú dĺžku v rámci širokého spektra dostupných dĺžok.

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry sa prispôsobí každej krivke a zaručí rýchle a pohodlné výsledky.

Hrebeňový nástavec na krátku dĺžku na strihanie vlasov na dĺžku 1,6 mm

Hrebeňový nástavec na krátku dĺžku na strihanie vlasov na dĺžku 1,6 mm

Špeciálny hrebeňový nástavec na strihanie vlasov na hlave pre výnimočne krátky účes.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.5

z 5

10

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

3
2

28/08/2021

Česká republika

Česká republika

Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů

Mám ho již několik let a funguje stále výborně a bez problémů

Výhody

Stříhá při připojení do elektrické sítě i na baterii

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů

Dátum použitia 2019-08-28

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů

Dátum použitia 2019-08-28

01/06/2019

Polska

Polska

ocena

Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

01/06/2019

Polska

Polska

ocena

Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

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  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 