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  • Vytvorte si účes sami
  • Vytvorte si účes sami
  • Vytvorte si účes sami
  • Vytvorte si účes sami
  • Vytvorte si účes sami
  • Vytvorte si účes sami
  • Vytvorte si účes sami
  • Vytvorte si účes sami
  • Vytvorte si účes sami
  • Vytvorte si účes sami
  • Vytvorte si účes sami
  • Vytvorte si účes sami

Tento produkt už nie je dostupný

Strihač, ktorým sa ostriháte sami

QC5170/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Vytvorte si účes sami
Predstavujeme vám úplne prvý strihač vlasov, pomocou ktorého sa môžete ostrihať sami. Umožní vám to hlava otočná o 180° a dokonale tvarovaný dizajn. Jednoducho dosiahnete aj na ťažko dostupné miesta. Strihanie vlastných vlasov ešte nikdy nebolo také jednoduché!
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The world's most preferred electric male grooming brand1

Aj na ťažko dostupných miestach

Vytvorte si účes sami

  • 180° otočná strihacia jednotka

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry sa prispôsobí každej krivke a zaručí rýchle a pohodlné výsledky.

Rukoväť s jednoduchým uchopením pre úplnú kontrolu

Rukoväť s jednoduchým uchopením pre úplnú kontrolu

Tvar produktu umožňuje ľahké uchopenie, ktoré vám poskytne dokonalú kontrolu a jednoduchú obsluhu zariadenia

Extra výkonná batéria pre jednoduché strihanie všetkých typov vlasov

Extra výkonná batéria pre jednoduché strihanie všetkých typov vlasov

Extra výkonná batéria poskytuje vynikajúci výkon, ktorý umožní ostrihať aj tie najhustejšie vlasy

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný strojek

Vlastním ho několik let cca 8 a musím říct, že lepší strojek na vlasy jsem neměl. Otočná hlava mi umožnuje se ostříhat sám bez cizí pomoci velmi jednoduše. Jelikož si stříhám hlavu bez nástavce celou. Sháněl jsem náhradu, kdyby náhodou někdy vypověděl službu, ale nikde nic podobného není. Ani philips nedělá alternativu a nechápu proč.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QC5170/00 Zastřihovač vlasů pro domácí použití

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QC5170/00 Zastřihovač vlasů pro domácí použití

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 