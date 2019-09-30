Tento produkt už nie je dostupný
180° otočná strihacia jednotka
Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry sa prispôsobí každej krivke a zaručí rýchle a pohodlné výsledky.
Tvar produktu umožňuje ľahké uchopenie, ktoré vám poskytne dokonalú kontrolu a jednoduchú obsluhu zariadenia
Extra výkonná batéria poskytuje vynikajúci výkon, ktorý umožní ostrihať aj tie najhustejšie vlasy
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Araya
30/09/2019
Česká republika
Výborný strojek
Vlastním ho několik let cca 8 a musím říct, že lepší strojek na vlasy jsem neměl. Otočná hlava mi umožnuje se ostříhat sám bez cizí pomoci velmi jednoduše. Jelikož si stříhám hlavu bez nástavce celou. Sháněl jsem náhradu, kdyby náhodou někdy vypověděl službu, ale nikde nic podobného není. Ani philips nedělá alternativu a nechápu proč.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QC5170/00 Zastřihovač vlasů pro domácí použití
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QC5170/00 Zastřihovač vlasů pro domácí použití
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