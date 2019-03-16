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Tento produkt už nie je dostupný

Hairclipper series 7000Strihač vlasov

QC5390/80

4.7

| (677) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

Profesionálna presnosť

Tento strihač vlasov Philips bol navrhnutý pre maximálne presný strih, obsahuje digitálny displej a poskytuje najviac nastavení dĺžky na trhu. Jedno rýchle nabitie umožní až 60 minút používania bez pripojenia do siete. Vždy dokonalý a presný strih.

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Philips OneGrooming #1 Icon

The world's #1 electric grooming brand1

Profesionálna presnosť

  • Titánové čepele

  • 41 nastavení dĺžky

  • 60 min bezšn. použitia/1 h nabíjania

  • Hrebeň, nožničky a odkladacie puzdro

Neprekonateľný strihací výkon vďaka čepeliam s titánovou povrchovou úpravou

Neprekonateľný strihací výkon vďaka čepeliam s titánovou povrchovou úpravou

Špičkové titánové čepele zaručujú vynikajúci výkon pri strihaní a dlhodobú ostrosť

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, bez olejovania

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, bez olejovania

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť. Dodávajú sa s 2-ročnou celosvetovo platnou zárukou, podporou celosvetového napätia a nikdy ich netreba mazať.

Výklopné otváranie hlavy uľahčuje čistenie tečúcou vodou

Výklopné otváranie hlavy uľahčuje čistenie tečúcou vodou

Stačí, ak vyklopením otvoríte hlavu a opláchnete ju pod tečúcou vodou.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

677

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

16/03/2019

Slovensko

Slovensko

the best off

aj napriek zakazu raz premastene cepele a roky funguje.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov

21/09/2017

Slovensko

Slovensko

Jednoduchý a lacný

Jednoduchý, lacný a elegantný výrobok, so všetkým potrebným príslušenstvom. Výkonom neoslní ale pre domáce potreby úplne dostačujúci. Konštrukcia nie veľmi pevná, takže neodolá väčšiemu tlaku či nárazu. V tejto cenovej kategórie však nerozbitnosť nemožno očakávať.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastrihávač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastrihávač vlasov

17/12/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Zastřihovač akorát do ruky

Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.

Výhody

Dobrý tvar.

Nevýhody

Nejsou.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Dátum použitia 2020-11-17

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Dátum použitia 2020-11-17

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 