Tento produkt už nie je dostupný
Profesionálna presnosť
Tento strihač vlasov Philips bol navrhnutý pre maximálne presný strih, obsahuje digitálny displej a poskytuje najviac nastavení dĺžky na trhu. Jedno rýchle nabitie umožní až 60 minút používania bez pripojenia do siete. Vždy dokonalý a presný strih.
Titánové čepele
41 nastavení dĺžky
60 min bezšn. použitia/1 h nabíjania
Hrebeň, nožničky a odkladacie puzdro
Špičkové titánové čepele zaručujú vynikajúci výkon pri strihaní a dlhodobú ostrosť
Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť. Dodávajú sa s 2-ročnou celosvetovo platnou zárukou, podporou celosvetového napätia a nikdy ich netreba mazať.
Stačí, ak vyklopením otvoríte hlavu a opláchnete ju pod tečúcou vodou.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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4.7
z 5
677
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
sivco
16/03/2019
Slovensko
the best off
aj napriek zakazu raz premastene cepele a roky funguje.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov
Peter128
21/09/2017
Slovensko
Jednoduchý a lacný
Jednoduchý, lacný a elegantný výrobok, so všetkým potrebným príslušenstvom. Výkonom neoslní ale pre domáce potreby úplne dostačujúci. Konštrukcia nie veľmi pevná, takže neodolá väčšiemu tlaku či nárazu. V tejto cenovej kategórie však nerozbitnosť nemožno očakávať.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastrihávač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastrihávač vlasov
Omas
17/12/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Zastřihovač akorát do ruky
Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.
Výhody
Dobrý tvar.
Nevýhody
Nejsou.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastřihovač vlasů
Dátum použitia 2020-11-17
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QC5115/15 Zastřihovač vlasů
Dátum použitia 2020-11-17
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