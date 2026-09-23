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QC5570/15
Ostrihajte si vlasy úplne sami – aj na ťažko dostupných miestach
Vďaka jedinečnej hlave s otáčaním o 180° na tomto strihači vlasov Philips ľahko dosiahnete aj na tie najproblematickejšie miesta. Takže vždy vytvoríte dokonale rovnomerný a presný strih.
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
13 nastavení dĺžky
60 min bezšn. použitia/1 h nabíjania
Hrebeň na presné strihanie na ježka
Otočná hlava vám poskytne úplnú kontrolu nad uhlom hlavy strihača – tú môžete otočiť tak, aby ste jednoducho dosiahli aj do tých najťažšie prístupných oblastí.
Otočte integrované koliesko na nastavenie dĺžky pod hlavou strihača a nastavte dĺžku, ktorá vám vyhovuje. Vďaka dvom hrebeňovým nástavcom si môžete vybrať dĺžku 1 až 15 mm s presnosťou na 2 mm. Pomocou špeciálneho presného hrebeňového nástavca sa môžete ostrihať „na ježka“ alebo použiť strihač bez nástavca a vytvoriť strih s dĺžkou iba 0,5 mm.
Výnimočná presnosť na vytvorenie extrémne krátkych strihov so špeciálnym hrebeňovým nástavcom (nastavenie dĺžky od 0,5 mm do 3 mm po 0,5 mm krokoch).
Hodnotenie
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024