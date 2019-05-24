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Tento produkt už nie je dostupný

HeadgroomStrihač, s ktorým sa ostriháte sami

QC5580/15

4.4

| (19) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt

Ohoľte si hlavu sami – dokonca aj na ťažko dostupných miestach

Vďaka jedinečnej hlave tohto zastrihávača Philips s otáčaním o 180° ľahko dosiahnete aj na tie najproblematickejšie miesta, takže vždy vytvoríte presný strih. Alebo jednoducho nasaďte nástavec na holenie hlavy a vytvorte dokonale hladký strih.

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Philips OneGrooming #1 Icon

The world's #1 electric grooming brand1

s hlavou s otáčaním o 180°

Ohoľte si hlavu sami – dokonca aj na ťažko dostupných miestach

  • Čepele z nehrdzavejúcej ocele

  • 14 nastavení dĺžky

  • 60 min bezšn. použitia/1 h nabíjania

  • Puzdro a nástavec na strihanie dohola

180° otočná hlava pre jednoduchý dosah.

180° otočná hlava pre jednoduchý dosah.

Otočná hlava vám poskytne úplnú kontrolu nad uhlom hlavy strihača – tú môžete otočiť tak, aby ste jednoducho dosiahli aj do tých najťažšie prístupných oblastí.

Nástavec na holenie hlavy pre dokonale hladké oholenie.

Nástavec na holenie hlavy pre dokonale hladké oholenie.

Vychutnajte si dokonalé hladké oholenie bez škrabancov či porezaní. Jednoducho nasaďte nástavec na holenie hlavy a zakaždým vytvoríte dokonalý strih.

14 nastavení dĺžky s jednoduchým uzamknutím od 0 do 15 mm.

14 nastavení dĺžky s jednoduchým uzamknutím od 0 do 15 mm.

Otočte integrované koliesko na nastavenie dĺžky pod hlavou strihača a nastavte dĺžku, ktorá vám vyhovuje. Vďaka dvom hrebeňovým nástavcom si môžete vybrať dĺžku 1 až 15 mm s presnosťou na 2 mm. Pomocou špeciálneho presného hrebeňového nástavca sa môžete ostrihať „na ježka“ alebo použiť strihač bez nástavca a vytvoriť strih s dĺžkou iba 0,5 mm.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

19

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

2

24/05/2019

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobrý produkt s otočnou hlavou sa dokáže ostrihat každý. va

Je to veľmi praktický produkt mam ho 3 roky. Sice je už nefunkčný ale 3 roky som sa s ním strihal sam bez problemov kvôli jeho otočnej hlavici. Je veľka škoda že je už nedostupný. Určite by som si ho kúpil znova.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami

11/06/2015

Česká republika

Česká republika

Perfekt

Dlouho jsem hledal strojek na vlasy,ktery zvladne 2mm. Nasel jsem tento. Nikdy jsem si hlavu neholil ale chodil k holici. Dlouho jsem se bal. Dnes jsem strojek vyzvedl na poste a hlavu jsem mel oholenou za 10 minut. Pocitam ze doba trvani bude jeste kratsi do budoucna. Perfektne drzi v ruce. Jednoduche ovladani perfektni strih. Doporucuji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití

03/12/2020

Polska

Polska

Szkoda ,że został wycofany z oferty

Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.

Výhody

cena,uniwersalność i wszechstronność

Nevýhody

Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Dátum použitia 2018-12-03

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Dátum použitia 2018-12-03

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  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 