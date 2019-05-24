Tento produkt už nie je dostupný
Ohoľte si hlavu sami – dokonca aj na ťažko dostupných miestach
Vďaka jedinečnej hlave tohto zastrihávača Philips s otáčaním o 180° ľahko dosiahnete aj na tie najproblematickejšie miesta, takže vždy vytvoríte presný strih. Alebo jednoducho nasaďte nástavec na holenie hlavy a vytvorte dokonale hladký strih.
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
14 nastavení dĺžky
60 min bezšn. použitia/1 h nabíjania
Puzdro a nástavec na strihanie dohola
Otočná hlava vám poskytne úplnú kontrolu nad uhlom hlavy strihača – tú môžete otočiť tak, aby ste jednoducho dosiahli aj do tých najťažšie prístupných oblastí.
Vychutnajte si dokonalé hladké oholenie bez škrabancov či porezaní. Jednoducho nasaďte nástavec na holenie hlavy a zakaždým vytvoríte dokonalý strih.
Otočte integrované koliesko na nastavenie dĺžky pod hlavou strihača a nastavte dĺžku, ktorá vám vyhovuje. Vďaka dvom hrebeňovým nástavcom si môžete vybrať dĺžku 1 až 15 mm s presnosťou na 2 mm. Pomocou špeciálneho presného hrebeňového nástavca sa môžete ostrihať „na ježka“ alebo použiť strihač bez nástavca a vytvoriť strih s dĺžkou iba 0,5 mm.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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4.4
z 5
19
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Matis
24/05/2019
Slovensko
Veľmi dobrý produkt s otočnou hlavou sa dokáže ostrihat každý. va
Je to veľmi praktický produkt mam ho 3 roky. Sice je už nefunkčný ale 3 roky som sa s ním strihal sam bez problemov kvôli jeho otočnej hlavici. Je veľka škoda že je už nedostupný. Určite by som si ho kúpil znova.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami
Hops
11/06/2015
Česká republika
Perfekt
Dlouho jsem hledal strojek na vlasy,ktery zvladne 2mm. Nasel jsem tento. Nikdy jsem si hlavu neholil ale chodil k holici. Dlouho jsem se bal. Dnes jsem strojek vyzvedl na poste a hlavu jsem mel oholenou za 10 minut. Pocitam ze doba trvani bude jeste kratsi do budoucna. Perfektne drzi v ruce. Jednoduche ovladani perfektni strih. Doporucuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití
Maslochow4
03/12/2020
Polska
Szkoda ,że został wycofany z oferty
Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.
Výhody
cena,uniwersalność i wszechstronność
Nevýhody
Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Dátum použitia 2018-12-03
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Dátum použitia 2018-12-03
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.