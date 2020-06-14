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Všetky rady

  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu

Tento produkt už nie je dostupný

OneBladenáhradná čepeľ

QP210/50

4.2
| (56) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt
OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
Philips OneBlade je nový revolučný hybridný zastrihávač, ktorý dokáže zastrihávať a holiť bradu akejkoľvek dĺžky a vytvárať presné línie a tvary. Zabudnite na používanie niekoľkých nástrojov na zastrihávanie, úpravu a holenie brady, OneBlade zvládne všetko.
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Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

Kompatibilné produkty
OneBlade Pro

OneBlade Pro
Na tvár

QP6506/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6507/23

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6542/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6552/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6552/30

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6652/61

Oholí bez porezania

OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu

  • 1 náhradná čepeľ

  • vhodné pre rukoväti OneBlade(Pro)

  • životnosť až 4 mesiace*

  • 1 ks v balení

Jedinečná technológia OneBlade

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade je nový revolučný hybridný holiaci strojček, ktorý dokáže zastrihávať, holiť a vytvárať čisté línie na akejkoľvek dĺžke fúzov. Vďaka duálnemu systému ochrany – s povrchovou vrstvou čepele v kombinácii so zaoblenými hrotmi – je holenie jednoduchšie a pohodlnejšie. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom, ktorý si poradí s fúzmi akejkoľvek dĺžky.

Kompatibilná s rúčkami OneBlade

Kompatibilná s rúčkami OneBlade

Kompatibilné s modelmi OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje

Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje

Odolná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania* pre dlhotrvajúci pocit sviežosti. Keď sa na čepeli zobrazí ikona výmeny (ikona vysunutia), jej výkon už nemusí byť optimálny a mali by ste zvážiť výmenu čepele pre ten najlepší zážitok z holenia

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.2

z 5

56

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

14/06/2020

Slovensko

Slovensko

Philips je celkové dobrá značka

Philips je kvalitná značka,mali sme aj vysávač 2000W,,vysev12 rokov bral perfektne, no dlho som. Nevedel a skúsil už veľa strojčekom, no jediný co ma oholl bola astra žiletka a jediný druh starého ALU.Olast strojčeka, ktorý sa už veľa rokov nevyrába, no podráždenie, sem tam. Bolo murlo sa opatrne,, no i tak nekedy,,, ale One blafe je úžasný oholi všetko, a pekne kvalitné rýchlo, aj kotlety okolo,, mam ho vyše roka už, a čepele mam len dve stále holia perfektne a to 2x do týždňa cca,,, je výborný batéria drží veru veľmi dlho používam ho na sucho vetsinu,,, neveril som tomu na nohe fuze ešte k tomu,, a bal som sa ze čepeľ nevydrží ani mesiac,, a môžem za 29..ku povat hneď ďalšiu ale naopak, je proste najlepší,,, na trhu, doporucujem

Výhody

Ľahký, rýchly, kvalitny

Nevýhody

Asi žiadne,, možno len tie fúzy v umývadle,, a kolem. Na suché h

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP210/50 náhradná čepeľ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP210/50 náhradná čepeľ

17/06/2018

Česká republika

Česká republika

Výkonnost a odolnost

Po několika letech jsem konečně našel to co jsem hledal..Super holící a zastřihávací strojek Philips One Blade.Opravdu všem co se holí mohu jen doporučit..Konec nepříjemného trhání a tahání vlasů nebo vousů a podrážděné pokožky..Pro vývojáře:Jen tak dál hoši...SUPER a díky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP210/50 Náhradní břit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP210/50 Náhradní břit

06/03/2018

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výborné vlastnosti.

Holicí strojek používám zhruba dva měsíce. První dojem byl úžasný.Oholí jakékoliv dlouhé vousy, takže se nemusim holit každý den.Velice dobře se s ním tvaruje. Trošku horší je zastříhávač, tím se musí při holení předjíždět vícekrát.Holení strojkem je velice rychlé a pohotové.Vřele doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP210/50 Náhradní břit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP210/50 Náhradní břit

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. Pre najlepšie oholenie. Pri 2 kompletných oholeniach za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.