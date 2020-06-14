Doprava zadarmo od 100 EUR
Tento produkt už nie je dostupný
1 náhradná čepeľ
vhodné pre rukoväti OneBlade(Pro)
životnosť až 4 mesiace*
1 ks v balení
Philips OneBlade je nový revolučný hybridný holiaci strojček, ktorý dokáže zastrihávať, holiť a vytvárať čisté línie na akejkoľvek dĺžke fúzov. Vďaka duálnemu systému ochrany – s povrchovou vrstvou čepele v kombinácii so zaoblenými hrotmi – je holenie jednoduchšie a pohodlnejšie. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom, ktorý si poradí s fúzmi akejkoľvek dĺžky.
Kompatibilné s modelmi OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Odolná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania* pre dlhotrvajúci pocit sviežosti. Keď sa na čepeli zobrazí ikona výmeny (ikona vysunutia), jej výkon už nemusí byť optimálny a mali by ste zvážiť výmenu čepele pre ten najlepší zážitok z holenia
4.2
z 5
56
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
Elias158
14/06/2020
Slovensko
Philips je celkové dobrá značka
Philips je kvalitná značka,mali sme aj vysávač 2000W,,vysev12 rokov bral perfektne, no dlho som. Nevedel a skúsil už veľa strojčekom, no jediný co ma oholl bola astra žiletka a jediný druh starého ALU.Olast strojčeka, ktorý sa už veľa rokov nevyrába, no podráždenie, sem tam. Bolo murlo sa opatrne,, no i tak nekedy,,, ale One blafe je úžasný oholi všetko, a pekne kvalitné rýchlo, aj kotlety okolo,, mam ho vyše roka už, a čepele mam len dve stále holia perfektne a to 2x do týždňa cca,,, je výborný batéria drží veru veľmi dlho používam ho na sucho vetsinu,,, neveril som tomu na nohe fuze ešte k tomu,, a bal som sa ze čepeľ nevydrží ani mesiac,, a môžem za 29..ku povat hneď ďalšiu ale naopak, je proste najlepší,,, na trhu, doporucujem
Výhody
Ľahký, rýchly, kvalitny
Nevýhody
Asi žiadne,, možno len tie fúzy v umývadle,, a kolem. Na suché h
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP210/50 náhradná čepeľ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP210/50 náhradná čepeľ
Jan1
17/06/2018
Česká republika
Výkonnost a odolnost
Po několika letech jsem konečně našel to co jsem hledal..Super holící a zastřihávací strojek Philips One Blade.Opravdu všem co se holí mohu jen doporučit..Konec nepříjemného trhání a tahání vlasů nebo vousů a podrážděné pokožky..Pro vývojáře:Jen tak dál hoši...SUPER a díky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP210/50 Náhradní břit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP210/50 Náhradní břit
Hifi
06/03/2018
Česká republika
Tento produkt má výborné vlastnosti.
Holicí strojek používám zhruba dva měsíce. První dojem byl úžasný.Oholí jakékoliv dlouhé vousy, takže se nemusim holit každý den.Velice dobře se s ním tvaruje. Trošku horší je zastříhávač, tím se musí při holení předjíždět vícekrát.Holení strojkem je velice rychlé a pohotové.Vřele doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP210/50 Náhradní břit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP210/50 Náhradní břit
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
Pre najlepšie oholenie. Pri 2 kompletných oholeniach za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.