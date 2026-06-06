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Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky
Inovatívna 360 čepeľ sa ohýba do každého smeru a prispôsobí sa črtám vašej tváre. Dizajn umožňuje nepretržitú kontrolu a kontakt s pokožkou. Jednoduché zastrihávanie a holenie ťažko dostupných miest pár ťahmi a so skvelým pocitom komfortu. Čepele sú kompatibilné so všetkými modelmi OneBlade. *na rok, počítané z odporúčanej maloobchodnej ceny
Zastrihuje, tvaruje a holí
3 x 360 čepeľ
Kompatibilná so všetkými rúčkami OneBlade**
Čepeľ má životnosť až 4 mesiace*
Philips OneBlade je nový revolučný hybridný holiaci strojček, ktorý dokáže zastrihávať, holiť a vytvárať čisté línie na akejkoľvek dĺžke fúzov. Vďaka duálnemu systému ochrany – s povrchovou vrstvou čepele v kombinácii so zaoblenými hrotmi – je holenie jednoduchšie a pohodlnejšie. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom, ktorý si poradí s fúzmi akejkoľvek dĺžky.
*Pre najlepší zážitok z holenia používajte s QP2/QP6XXX.
Odolná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania* a zaistí dlhotrvajúci pocit sviežosti. Keď sa na čepeli zobrazí ikona výmeny (ikona vysunutia), jej výkon už nemusí byť optimálny a mali by ste zvážiť výmenu čepele s cieľom zaistiť ten najlepší zážitok z holenia.
4.6
z 5
3091
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Bogyi2022
06/06/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Maximálna spokojnosť na problémovú pleť
Keďže mám problémovú pleť, holiť som sa mohol len elekt.strojčekom. Objednal som si najlacnejšiu verziu tohto produktu. Konečne sa môžem holiť ako žiletkou a neporežem sa, tvár oholí do hladka rýchlo a šetrne. Jednoducho veľká spokojnosť. Odporúčam všetkým.
Výhody
Jemné k pokožke, rýchle holenie. Prvá reklama ktorá nezavádza
Nevýhody
Asi cena.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2026-05-24
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2026-05-24
PeterČe54
18/09/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Výborné
Prístroj robí presne to, čo má. Používam ho na holenie. Holenie je dosť nakrátko, nedoškriabe kožu, poznať to hlavne na krku.
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2024-08-18
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2024-08-18
29/12/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Skvelý produkt
Veľmi dobrý produkt a páči sa mi appka že sa pozrieť stav batérie.
Výhody
Aplikácia
Nevýhody
Neviem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2024-11-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2024-11-29
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
okrem QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505