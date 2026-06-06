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Zastrihuje, tvaruje a holí
3 x 360 čepeľ
Kompatibilná so všetkými rúčkami OneBlade**
Čepeľ má životnosť až 4 mesiace*
Philips OneBlade je nový revolučný hybridný holiaci strojček, ktorý dokáže zastrihávať, holiť a vytvárať čisté línie na akejkoľvek dĺžke fúzov. Vďaka duálnemu systému ochrany – s povrchovou vrstvou čepele v kombinácii so zaoblenými hrotmi – je holenie jednoduchšie a pohodlnejšie. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom, ktorý si poradí s fúzmi akejkoľvek dĺžky.
Vhodné pre všetky produkty OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x) okrem QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505
Odolná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania* a zaistí dlhotrvajúci pocit sviežosti. Keď sa na čepeli zobrazí ikona výmeny (ikona vysunutia), jej výkon už nemusí byť optimálny a mali by ste zvážiť výmenu čepele s cieľom zaistiť ten najlepší zážitok z holenia.
4.6
z 5
3078
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Bogyi2022
06/06/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Maximálna spokojnosť na problémovú pleť
Keďže mám problémovú pleť, holiť som sa mohol len elekt.strojčekom. Objednal som si najlacnejšiu verziu tohto produktu. Konečne sa môžem holiť ako žiletkou a neporežem sa, tvár oholí do hladka rýchlo a šetrne. Jednoducho veľká spokojnosť. Odporúčam všetkým.
Výhody
Jemné k pokožke, rýchle holenie. Prvá reklama ktorá nezavádza
Nevýhody
Asi cena.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2026-05-24
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2026-05-24
PeterČe54
18/09/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Výborné
Prístroj robí presne to, čo má. Používam ho na holenie. Holenie je dosť nakrátko, nedoškriabe kožu, poznať to hlavne na krku.
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
29/12/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Skvelý produkt
Veľmi dobrý produkt a páči sa mi appka že sa pozrieť stav batérie.
Výhody
Aplikácia
Nevýhody
Neviem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
okrem QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505