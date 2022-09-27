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Všetky rady

  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
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  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
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  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu

Tento produkt už nie je dostupný

OneBlade Pro

QP6510/20

4.7
| (161) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
Philips OneBlade je nový revolučný hybridný zastrihávač, ktorý dokáže zastrihávať a holiť bradu akejkoľvek dĺžky a vytvárať presné línie a tvary. Zabudnite na používanie niekoľkých nástrojov na zastrihávanie, úpravu a holenie brady, OneBlade zvládne všetko.
Zobraziť všetky výhody
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Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

Oholí bez porezania

OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu

  • OneBlade - zastrih.,tvarovanie,holenie

  • Oholí bez porezania

  • Presný hrebeň s 12 dĺžkami strihu

  • Nabíjací, mokré aj suché použitie

Unikátna technológia OneBlade

Unikátna technológia OneBlade

Philips OneBlade je revolučná technológia starostlivosti o vzhľad navrhnutá pre mužov, ktorí radi menia štýl svojej brady. OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí bradu akejkoľvek dĺžky. Jedinečná holiaca technológia OneBlade kombinuje rýchlo sa pohybujúcu čepeľ (200× za sekundu) so systémom dvojitej ochrany a poskytuje vám účinné a pohodlné holenie dlhších chĺpkov. OneBlade neholí príliš nakrátko, takže nepodráždi vašu pokožku.

Pristrihnite si chĺpky

Zastrihnite si strnisko na svoju preferovanú dĺžku. Váš zastrihávač Philips OneBlade sa dodáva s precíznym hrebeňom s 12 dĺžkami, pomocou ktorého si môžete vytvoriť všetko od štandardného štýlu, cez hladké oholenie až po úpravu dlhšej brady.

Tvaruje

Vytvarujte si bradu do dokonalého štýlu vďaka obojstrannej čepeli, ktorá umožňuje dokonalú presnosť, a to aj v horšie dostupných alebo citlivých oblastiach. Vylaďte svoj štýl jednoducho a za pár sekúnd.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

161

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

27/09/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt funguje skvelo

Dovodom dobrej recenzie je cely napd tohotomproduktu, nie je potrebne pouzivat penu na holenie, vodu po poheni a striha skvelo a lahko do hola , odporucam kazdemu kto nerad striha bradu a chce to mat rychlo

Výhody

Jednoduchost

Nevýhody

Bezproblemove holenie tvarovanie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QP6520/20 OneBlade Pro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QP6520/20 OneBlade Pro

27/03/2022

Slovensko

Slovensko

Výborný prístroj!

Tento konkrétny model používam od roku 2018. Pôvodný holiaci strojček mi vydržal viac ako 3 roky. Dôvod poruchy bol ten že prasklo gumové tesnenie pod tlačidlom zapnutia a do vnútra zatieklo. Aj tak myslím že mi vydržal dlho, vôbec som ho nešetril. Používal som ho na holenie tváre 2x týždenne aj holenie celého tela. Kúpil som si rovnaký pretože nič lepšie som na trhu nenašiel.

Výhody

dlhá výdrž akumulátora, ovládanie

Nevýhody

nutnosť výmeny britov a ich cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QP6510/20 OneBlade Pro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QP6510/20 OneBlade Pro

20/03/2022

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci produkt.

V decembri 2021 som dostal ako darček Philips OneBlade QP2520/20 a skvele sa mi s ním holí. Preto som si v marci 2022 zakúpil Philips OneBlade QP 6520/20. Tento model má rýchlejšie nabíjanie a dlhšie vydrží. S oboma modelmi som veľmi spokojný.

Výhody

Dlhá výdrž na jedno nabitie.

Nevýhody

Žiadne.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QP6520/20 OneBlade Pro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre QP6520/20 OneBlade Pro

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. Pre najlepšie oholenie. Pri 2 kompletných oholeniach za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

  2. Kompatibilné so všetkými modelmi OneBlade: okrem QP4xx