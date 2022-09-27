Tento produkt už nie je dostupný
OneBlade - zastrih.,tvarovanie,holenie
Oholí bez porezania
Hreb. nast. na presné strih. s 14 dĺžk.
Nabíjací, mokré aj suché použitie
Philips OneBlade je revolučná technológia starostlivosti o vzhľad navrhnutá pre mužov, ktorí radi menia štýl svojej brady. OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí bradu akejkoľvek dĺžky. Jedinečná holiaca technológia OneBlade kombinuje rýchlo sa pohybujúcu čepeľ (200× za sekundu) so systémom dvojitej ochrany a poskytuje vám účinné a pohodlné holenie dlhších chĺpkov. OneBlade neholí príliš nakrátko, takže nepodráždi vašu pokožku.
Pristrihnite si bradu na rovnomernú dĺžku pomocou dodaného nastaviteľného hrebeňového nadstavca na presné strihanie. Vyberte si jedno zo 14 uzamykacích nastavení dĺžky od popoludňajšieho strniska cez upravený krátky strih až po dlhšiu bradu.
Vytvarujte si bradu do dokonalého štýlu vďaka obojstrannej čepeli, ktorá umožňuje dokonalú presnosť, a to aj v horšie dostupných alebo citlivých oblastiach. Vylaďte svoj štýl jednoducho a za pár sekúnd.
4.6
z 5
740
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Rajmi
27/09/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt funguje skvelo
Dovodom dobrej recenzie je cely napd tohotomproduktu, nie je potrebne pouzivat penu na holenie, vodu po poheni a striha skvelo a lahko do hola , odporucam kazdemu kto nerad striha bradu a chce to mat rychlo
Výhody
Jednoduchost
Nevýhody
Bezproblemove holenie tvarovanie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QP6520/20 OneBlade Pro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QP6520/20 OneBlade Pro
Jašter22
27/03/2022
Slovensko
Výborný prístroj!
Tento konkrétny model používam od roku 2018. Pôvodný holiaci strojček mi vydržal viac ako 3 roky. Dôvod poruchy bol ten že prasklo gumové tesnenie pod tlačidlom zapnutia a do vnútra zatieklo. Aj tak myslím že mi vydržal dlho, vôbec som ho nešetril. Používal som ho na holenie tváre 2x týždenne aj holenie celého tela. Kúpil som si rovnaký pretože nič lepšie som na trhu nenašiel.
Výhody
dlhá výdrž akumulátora, ovládanie
Nevýhody
nutnosť výmeny britov a ich cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QP6510/20 OneBlade Pro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QP6510/20 OneBlade Pro
Unkas 66
20/03/2022
Slovensko
Vynikajúci produkt.
V decembri 2021 som dostal ako darček Philips OneBlade QP2520/20 a skvele sa mi s ním holí. Preto som si v marci 2022 zakúpil Philips OneBlade QP 6520/20. Tento model má rýchlejšie nabíjanie a dlhšie vydrží. S oboma modelmi som veľmi spokojný.
Výhody
Dlhá výdrž na jedno nabitie.
Nevýhody
Žiadne.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QP6520/20 OneBlade Pro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre QP6520/20 OneBlade Pro
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
Pre najlepšie oholenie. Pri 2 kompletných oholeniach za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
Kompatibilné so všetkými modelmi OneBlade: okrem QP4xx