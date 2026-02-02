Tento produkt už nie je dostupný
Dobíjacia Li-iónová batéria
Presný hrebeň so 14 dĺžkami
Vodotesný, pre suché i mokré použitie
Digitálny displej LED
Philips OneBlade je vybavený revolučnou technológiou pre styling tváre a starostlivosť o vzhľad. Dokáže zastrihnúť, vytvarovať a oholiť fúzy všetkých dĺžok. Vďaka systému dvojitej ochrany, kĺzavému poťahu v kombinácii so zaoblenými špičkami je holenie ľahšie a pohodlnejšie. Technológiu holenia predstavuje rýchlo sa pohybujúce ostrie (200x za sekundu), ktoré je účinné aj pre dlhé fúzy.
Zastrihnite si fúzy na rovnomernú dĺžku s pomocou nastaviteľného hrebeňa pre presný strih. Vyberte si jedno zo 14 nastavení dĺžky a získajte to, po čom túžite, od jednodňového strniska cez krátky strih až po dlhšie fúzy. Na telo použite nasadzovací hrebeň na telo (3 mm) a zastrihávajte chlpy vo všetkých smeroch.
Vytvarujte presné línie vďaka obojstrannej čepeli. Hoľte sa oboma smermi a ľahko a rýchlo dosiahnete viditeľný výsledok. Vylaďte si svoj štýl za pár sekúnd!
Ocenenia
4.5
z 5
1034
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
MKcom
02/02/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Prechod od žiletky ku strojčeku
Hľadal som anlternatívu ku žiletke, ktorá sa rýchlo otupovala a takmer pri každom holení som sa s ňou porezal. Z toho titulu bolo pre mňa holenie skôr ako trápenie než príjemný pocit starania sa o svoj výzor. Ako som kariérne rástol, bolo už viac než žiadúce sa o seba starať pravidelne. Odhodlal som sa kúpiť One Blade. Prvé holenie so strojčekom nebolo ideálne. Potrezal som sa na krku, kvákalo ma to pri prvej snahe oholiť sa. Celkový prvotný dojem bol ďaleko pod moje očakávania. Netuším čo sa stalo so strojčekom no druhé holenie naplnilo moje predstavy. Žiadne poranenie po holení, žiadne kvákanie a veľmi pekný výsledok. Stojček používam tretí týždeň a to čo som sa stali pri prvom holení, už sa nezopakovalo. Momentálne budem zvedaví ako dlho vydrží jedna žiletka, keďže strojček namáham každý druhý deň.
Výhody
Rýchle holenie
Nevýhody
Drahšia žiletka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body
FeroPP
31/07/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Skvelý produkt
Keďže som prvé zariadenie stratil kúpil som si tento lepší strojček a som maximálne spokojný. Po 4 rokoch používania som už funkcie poznal ale potešili ma vychytávky nového strojčeka.
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
ZET164467
04/07/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Spokojnosť
Má ho skoro každý. Veľmi som rád jeho zakúpení. Super.
Výhody
výborný pomocník
Nevýhody
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Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
Každá čepeľ vydrží až 4 mesiace - Pre najlepší oholenie. Pri 2 kompletných oholeniach za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.