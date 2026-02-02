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  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
  • Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy

Tento produkt už nie je dostupný

OneBlade ProTvár a telo

QP6550/15

4.5
| (1034) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy
Philips OneBlade Pro na tvár a telo zastrihuje, tvaruje a holí fúzy všetkých dĺžok. K dispozícii máte čepeľ na tvár a čepeľ s chráničom pokožky na telo. Prestaňte používať viac nástrojov. OneBlade zvládne všetko.
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Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

Konštruované k strihu fúzov, nie kože

Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy

  • Dobíjacia Li-iónová batéria

  • Presný hrebeň so 14 dĺžkami

  • Vodotesný, pre suché i mokré použitie

  • Digitálny displej LED

Jedinečná technológia OneBlade

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade je vybavený revolučnou technológiou pre styling tváre a starostlivosť o vzhľad. Dokáže zastrihnúť, vytvarovať a oholiť fúzy všetkých dĺžok. Vďaka systému dvojitej ochrany, kĺzavému poťahu v kombinácii so zaoblenými špičkami je holenie ľahšie a pohodlnejšie. Technológiu holenia predstavuje rýchlo sa pohybujúce ostrie (200x za sekundu), ktoré je účinné aj pre dlhé fúzy.

Zastriháva

Zastriháva

Zastrihnite si fúzy na rovnomernú dĺžku s pomocou nastaviteľného hrebeňa pre presný strih. Vyberte si jedno zo 14 nastavení dĺžky a získajte to, po čom túžite, od jednodňového strniska cez krátky strih až po dlhšie fúzy. Na telo použite nasadzovací hrebeň na telo (3 mm) a zastrihávajte chlpy vo všetkých smeroch.

Tvaruje

Tvaruje

Vytvarujte presné línie vďaka obojstrannej čepeli. Hoľte sa oboma smermi a ľahko a rýchlo dosiahnete viditeľný výsledok. Vylaďte si svoj štýl za pár sekúnd!

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image AWARD-3112060

Hodnotenie

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4.5

z 5

1034

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

02/02/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Prechod od žiletky ku strojčeku

Hľadal som anlternatívu ku žiletke, ktorá sa rýchlo otupovala a takmer pri každom holení som sa s ňou porezal. Z toho titulu bolo pre mňa holenie skôr ako trápenie než príjemný pocit starania sa o svoj výzor. Ako som kariérne rástol, bolo už viac než žiadúce sa o seba starať pravidelne. Odhodlal som sa kúpiť One Blade. Prvé holenie so strojčekom nebolo ideálne. Potrezal som sa na krku, kvákalo ma to pri prvej snahe oholiť sa. Celkový prvotný dojem bol ďaleko pod moje očakávania. Netuším čo sa stalo so strojčekom no druhé holenie naplnilo moje predstavy. Žiadne poranenie po holení, žiadne kvákanie a veľmi pekný výsledok. Stojček používam tretí týždeň a to čo som sa stali pri prvom holení, už sa nezopakovalo. Momentálne budem zvedaví ako dlho vydrží jedna žiletka, keďže strojček namáham každý druhý deň.

Výhody

Rýchle holenie

Nevýhody

Drahšia žiletka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body

31/07/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Skvelý produkt

Keďže som prvé zariadenie stratil kúpil som si tento lepší strojček a som maximálne spokojný. Po 4 rokoch používania som už funkcie poznal ale potešili ma vychytávky nového strojčeka.

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

04/07/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spokojnosť

Má ho skoro každý. Veľmi som rád jeho zakúpení. Super.

Výhody

výborný pomocník

Nevýhody

x

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. Každá čepeľ vydrží až 4 mesiace - Pre najlepší oholenie. Pri 2 kompletných oholeniach za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.