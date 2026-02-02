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  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
  • Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*

Tento produkt už nie je dostupný

OneBlade Pro 360Face + Body

QP6551/15

4.6
| (257) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*
Philips OneBlade Pro Face + Body zastriháva, vytvára línie a holí chĺpky každej dĺžky. Obsahuje čepeľ na tvár a čepeľ na telo s ochranou pokožky. Zabudnite na to, že ste niekedy používali niekoľko nástrojov. Na všetko vám stačí OneBlade.
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Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

Nemilosrdný k chĺpkom, jemný k pokožke

Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*

  • Nabíjateľná lítium-iónová batéria

  • Hreb. nast. na presné strih. s 14 dĺžk.

  • Mokré a suché používanie

  • Digitálny displej LED

Jedinečná technológia OneBlade

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade má revolučnú technológiu navrhnutú na holenie a strihanie v oblasti tváre. Dokáže holiť fúzy akejkoľvek dĺžky. Vďaka duálnemu systému ochrany pokožky s povrchovou vrstvou čepele v kombinácii so zaoblenými hrotmi je holenie jednoduchšie a zanecháva príjemnejší pocit na pokožke. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom (12 000-krát za minútu), ktorý je výnimočne efektívny dokonca aj pri holení dlhších fúzov.

Inovatívna čepeľ OneBlade 360

Inovatívna čepeľ OneBlade 360 sa ohýba do každého smeru a prispôsobí sa črtám vašej tváre. Dizajn umožňuje nepretržitú kontrolu a kontakt s pokožkou. Jednoduché zastrihávanie a holenie ťažko dostupných miest pár ťahmi a so skvelým pocitom komfortu.*

Pristrihnite si chĺpky

Pristrihnite si bradu na rovnomernú dĺžku pomocou dodaného nastaviteľného hrebeňového nadstavca na presné strihanie. Vyberte si jedno zo 14 uzamykacích nastavení dĺžky od popoludňajšieho strniska cez upravený krátky strih až po dlhšiu bradu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.6

z 5

257

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

02/02/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Prechod od žiletky ku strojčeku

Hľadal som anlternatívu ku žiletke, ktorá sa rýchlo otupovala a takmer pri každom holení som sa s ňou porezal. Z toho titulu bolo pre mňa holenie skôr ako trápenie než príjemný pocit starania sa o svoj výzor. Ako som kariérne rástol, bolo už viac než žiadúce sa o seba starať pravidelne. Odhodlal som sa kúpiť One Blade. Prvé holenie so strojčekom nebolo ideálne. Potrezal som sa na krku, kvákalo ma to pri prvej snahe oholiť sa. Celkový prvotný dojem bol ďaleko pod moje očakávania. Netuším čo sa stalo so strojčekom no druhé holenie naplnilo moje predstavy. Žiadne poranenie po holení, žiadne kvákanie a veľmi pekný výsledok. Stojček používam tretí týždeň a to čo som sa stali pri prvom holení, už sa nezopakovalo. Momentálne budem zvedaví ako dlho vydrží jedna žiletka, keďže strojček namáham každý druhý deň.

Výhody

Rýchle holenie

Nevýhody

Drahšia žiletka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body

31/07/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Skvelý produkt

Keďže som prvé zariadenie stratil kúpil som si tento lepší strojček a som maximálne spokojný. Po 4 rokoch používania som už funkcie poznal ale potešili ma vychytávky nového strojčeka.

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

04/07/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spokojnosť

Má ho skoro každý. Veľmi som rád jeho zakúpení. Super.

Výhody

výborný pomocník

Nevýhody

x

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom pri holení

  2. Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.