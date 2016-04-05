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  • Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
  • Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
  • Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
  • Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
  • Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
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  • Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
  • Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
  • Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
  • Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky

Tento produkt už nie je dostupný

arcitecElektrický holiaci strojček

RQ1095/21

5
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky
Pre mužov, ktorí vyžadujú len to najlepšie, kombinuje strojček arcitec funkciu Flex & Pivot Action s holiacimi hlavami s troma holiacimi kruhmi pre dokonale hladké holenie, a to aj na krku.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Dokonale hladké, a to aj na krku

Najlepší holiaci strojček od svetovej jednotky

  • So systémom Jet Clean

  • S LED displejom

Flex & Pivot Action sleduje každú krivku

Flex & Pivot Action sleduje každú krivku

Tri nezávislé flexibilné hlavy v holiacej jednotke, ktorá sa otáča v plnom rozsahu pohybu. Táto jedinečná kombinácia zaisťuje optimálny kontakt s pokožkou aj v zakrivených oblastiach, aby boli zachytené aj tie najproblémovejšie chĺpky na krku.

Holiace hlavy s troma holiacimi kruhmi Triple-Track poskytujú o 50 % väčšiu holiacu plochu

Holiace hlavy s troma holiacimi kruhmi Triple-Track poskytujú o 50 % väčšiu holiacu plochu

Tri holiace krúžky holiacich hláv Triple-Track poskytujú o 50% väčšiu holiacu plochu ako štandardné rotačné holiace hlavy s jedným krúžkom.

Technológia Super Lift & Cut

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612375

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/04/2016

Česká republika

Česká republika

Perfektní i v místech,kde planžetový strojek selhal..

Jiný už nechci-bez problémů oholí místa,kde planžetový strojek měl problémy..Jasná 1!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek

20/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!!!

Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu

Výhody

Ergonomia

Nevýhody

Póki co to bez wad

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1095/22 Electric shaver

21/11/2017

Polska

Polska

Idealna

Witam szczerze mogę napisać ze najlepsza golarka użytkuje ja 9 rok bateria trzyma miesiącami

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1095/22 Electric shaver

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 