Tento produkt už nie je dostupný
So systémom Jet Clean
S LED displejom
Tri nezávislé flexibilné hlavy v holiacej jednotke, ktorá sa otáča v plnom rozsahu pohybu. Táto jedinečná kombinácia zaisťuje optimálny kontakt s pokožkou aj v zakrivených oblastiach, aby boli zachytené aj tie najproblémovejšie chĺpky na krku.
Tri holiace krúžky holiacich hláv Triple-Track poskytujú o 50% väčšiu holiacu plochu ako štandardné rotačné holiace hlavy s jedným krúžkom.
Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.
Ocenenia
5.0
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Mack
05/04/2016
Česká republika
Perfektní i v místech,kde planžetový strojek selhal..
Jiný už nechci-bez problémů oholí místa,kde planžetový strojek měl problémy..Jasná 1!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek
lavvina
20/11/2020
Polska
Rewelacja!!!
Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu
Výhody
Ergonomia
Nevýhody
Póki co to bez wad
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Adamss
21/11/2017
Polska
Idealna
Witam szczerze mogę napisać ze najlepsza golarka użytkuje ja 9 rok bateria trzyma miesiącami
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025