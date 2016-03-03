Tento produkt už nie je dostupný
RQ1151/16
DualPrecision a GyroFlex2D
45 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Presný zastrihávač a puzdro
Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko
Dvojčepeľový systém zabudovaný do elektrického holiaceho strojčeka Philips zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky.
Systém sledovania kontúr GyroFlex 2D na tomto holiacom strojčeku sa ľahko prispôsobí krivkám vašej tváre, takže minimalizuje potrebu príliš silného pritláčania a zabráni podráždeniu a súčasne zaručí hladké oholenie.
4.0
z 5
4
Recenzie
MartinUrban
03/03/2016
Česká republika
Dobrá investice...
Delší dobu použivám a preferuji značku Philips co se tiče holení ikdyž jsem měl starši a teď zakoupený nový holicí strojek který je technologický jinde než ten starší není to zklamání ale přijemné zjištěni že jsem dobře koupil doporučuji...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Tony49
21/01/2016
Česká republika
Overený kupujúci
100% SPOKOJENOST
Za svůj život - je mi 66r., jsem neměl lepší strojek.Doporučuji ho všem mužům.A.Ježek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Lumi
03/04/2015
Česká republika
výborný strojek
Výborný strojek jsem max.spokoje,dlouho vydrží při denním použití vydrží měsíc a půl. Hladké oholení bez podráždění kůže,mile mi překvapil.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025