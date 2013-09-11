Tento produkt už nie je dostupný
DualPrecision a GyroFlex2D
50 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Presný zastrihávač a puzdro
Systém Jet Clean
Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko
Dvojčepeľový systém zabudovaný do elektrického holiaceho strojčeka Philips zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky.
Systém sledovania kontúr GyroFlex 2D na tomto holiacom strojčeku sa ľahko prispôsobí krivkám vašej tváre, takže minimalizuje potrebu príliš silného pritláčania a zabráni podráždeniu a súčasne zaručí hladké oholenie.
Ocenenia
4.2
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Václav44
11/09/2013
Česká republika
Produkt je opravdu vynikající
Dříve jsem používal holicí strojky BRAUN, ale podle mne je váš produkt mnohem lepší, nebo alespoň mně mnohem více vyhovuje. Jsem nadmíru spokojený.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Bikjejumper3
28/08/2021
Česká republika
Philips Shaver series 7000 SensoTouch
Strojek funguje výborně, což se bohužel nedá říct o čistící stanici. Po asi roce používání přestala fungovat, pravděpodobně kvůli vadnému senzoru hladiny čistící kapaliny
Výhody
Hladké oholení jako žiletkou, ale bez podráždění.
Nevýhody
Čistící stanice přestala fungovat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
JendaLegenda
16/03/2018
Česká republika
Kvalitní zpracování
Tento holící strojek, již používám několik let. Nikdy nezklamal, vydrží překvapivě dlouho nabitý i po několika letech. Velmi dobrá ergonomie rukojeti. Na svoji velikost, jednoduché tvarování vousů při holení. Jediné mínus, několikrát se rozpadla hlavice na "hladké" holení, těžko se skládá dohromady. Lze doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025