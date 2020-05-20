Tento produkt už nie je dostupný
Zážitok z dokonalého oholenia
Náš najdokonalejší holiaci strojček, Philips SensoTouch 3D RQ1250, vám poskytne pocit dokonalého oholenia. Systém GyroFlex 3D sleduje každú krivku vašej tváre a hlavy UltraTrack zachytia každý chĺpok už pri niekoľkých ťahoch.
UltraTrack a GyroFlex 3D
50 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Presný zastrihávač
Tento strojček má hlavy GyroFlex 3D sledujúce krivky tváre, ktoré sa plynulo prispôsobia každej krivke vašej tváre, čím sa minimalizuje potreba príliš silného pritláčania a podráždenie pokožky.
Doprajte si hladké oholenie s minimálnym podráždením pokožky. Holiaca hlava má 3 špecializované dráhy: štrbiny na normálne chĺpky, kanáliky na dlhé alebo rovno ležiace chĺpky a otvory na to najkratšie strnisko na tvári.
Tesnenie Aquatec tohto elektrického holiaceho strojčeka pre použitie na mokrej aj suchej pokožke vám umožní vybrať si preferovaný spôsob holenia. Môžete využiť pohodlné suché holenie alebo osviežujúce mokré holenie pomocou holiaceho gélu alebo holiacej peny pre výnimočne príjemnú starostlivosť o vašu pokožku.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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4.6
z 5
67
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Golfista
20/05/2020
Česká republika
Dlouhověký společník
Holící strojek mám již mnoho let. Nejvíce oceňuji, že jej mohu použít za mokra, skvěle se přizpůsobí tváři, kvůli jeho hlavicím. Nekouše. Ačkoliv ho používám pouze doma a nikam ho nepřevážím, je komfortní, že je bezdrátový. Pokud se mi rozbije rozhodně obstarám nejnovější model, stejného typu.
Výhody
Adaptace pokožky, nekouše, bezdrátový
Nevýhody
Neshledávám nevýhody
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/22 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Dátum použitia 2018-05-20
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/22 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Dátum použitia 2018-05-20
hobit
18/04/2014
Česká republika
Vinikající
Perfektní oholení do hladka bez podráždění pokožky! Lepší strojek jsem neměl.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
king
08/09/2013
Česká republika
Perfektne holi(i delsi vous), tichy
holi i delsi vous, tichy, skvele oholi pri pouziti peny, jednoducha udrzba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025