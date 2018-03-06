Tento produkt už nie je dostupný
Zážitok z dokonalého oholenia
Náš najdokonalejší holiaci strojček, Philips SensoTouch 3D RQ1295CC, vám poskytne pocit dokonalého oholenia. Systém GyroFlex 3D sleduje každú krivku vašej tváre a hlavy UltraTrack zachytia a oholia každý chĺpok už pri niekoľkých ťahoch.
UltraTrack a GyroFlex 3D
60 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Systém Jet Clean
Systém Jet Clean+ po každom použití vyčistí a namaže čepele a nabije batériu. Ponúka 3 nastavenia čistenia: automatické pre bežné použitie, Eko s o 40 % nižšou spotrebou energie a intenzívne pre extra dôkladné vyčistenie.
Tento strojček má hlavy GyroFlex 3D sledujúce krivky tváre, ktoré sa plynulo prispôsobia každej krivke vašej tváre, čím sa minimalizuje potreba príliš silného pritláčania a podráždenie pokožky.
Doprajte si hladké oholenie s minimálnym podráždením pokožky. Holiaca hlava má 3 špecializované dráhy: štrbiny na normálne chĺpky, kanáliky na dlhé alebo rovno ležiace chĺpky a otvory na to najkratšie strnisko na tvári.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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4.7
z 5
19
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Boris
06/03/2018
Česká republika
Super holí
Super holí a bez podráždění pokožky, holím se denně
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Fíša
03/04/2014
Česká republika
Perfektní stroj, moc dlouho jsem si ho přál.
Skvěle padne do ruky. Hladkost oholení. Jednoduché čištění.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
CarPower
12/02/2014
Česká republika
Naprosto perfektní
Oholí perfektně. Slova zbytečná. Úžasný strojek. Doporučuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025