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Tento produkt už nie je dostupný

Holiaca jednotka

RQ12/40

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

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Ak chcete zaručiť maximálny výkon vášho strojčeka značky Philips, vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky.

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Holiaca plocha SkinGlide s nízkym trením na tomto elektrickom holiacom strojčeku sa hladko kĺže po pokožke a poskytuje jednoduché a hladké oholenie.

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Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Holicí jednotka

Dátum použitia 2020-05-10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Holicí jednotka

Dátum použitia 2020-05-10

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