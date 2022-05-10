Tento produkt už nie je dostupný
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Ak chcete zaručiť maximálny výkon vášho strojčeka značky Philips, vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky.
Holiaca plocha SkinGlide s nízkym trením na tomto elektrickom holiacom strojčeku sa hladko kĺže po pokožke a poskytuje jednoduché a hladké oholenie.
Tri holiace krúžky holiacich hláv Triple-Track poskytujú o 50% väčšiu holiacu plochu ako štandardné rotačné holiace hlavy s jedným krúžkom.
Tesnenie Aquatec tohto elektrického holiaceho strojčeka pre použitie na mokrej aj suchej pokožke vám umožní vybrať si preferovaný spôsob holenia. Môžete využiť pohodlné suché holenie alebo osviežujúce mokré holenie pomocou holiaceho gélu alebo holiacej peny pre výnimočne príjemnú starostlivosť o vašu pokožku.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Holicí jednotka
Dátum použitia 2020-05-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Holicí jednotka
Dátum použitia 2020-05-10