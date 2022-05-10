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Tento produkt už nie je dostupný

holiace hlavy

RQ12/50

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Zaručene hladké oholenie

Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.

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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Zaručene hladké oholenie

  • UltraTrack

  • Výmenná jednotka

Systém Philips GyroFlex 3D sa hladko prispôsobí každej krivke

Systém Philips GyroFlex 3D sa hladko prispôsobí každej krivke

Tento strojček má hlavy GyroFlex 3D sledujúce krivky tváre, ktoré sa plynulo prispôsobia každej krivke vašej tváre, čím sa minimalizuje potreba príliš silného pritláčania a podráždenie pokožky.

Hlavy UltraTrack zachytia každý fúz už pri niekoľkých ťahoch

Hlavy UltraTrack zachytia každý fúz už pri niekoľkých ťahoch

Doprajte si hladké oholenie s minimálnym podráždením pokožky. Holiaca hlava má 3 špecializované dráhy: štrbiny na normálne chĺpky, kanáliky na dlhé alebo rovno ležiace chĺpky a otvory na to najkratšie strnisko na tvári.

Holiace strojčeky s funkciou Super Lift&Cut Action

Holiace strojčeky s funkciou Super Lift&Cut Action

Dvojčepeľový systém zabudovaný do elektrického holiaceho strojčeka Philips zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Holicí jednotka

Dátum použitia 2020-05-10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Holicí jednotka

Dátum použitia 2020-05-10

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