Tento produkt už nie je dostupný
Zaručene hladké oholenie
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.
UltraTrack
Výmenná jednotka
Tento strojček má hlavy GyroFlex 3D sledujúce krivky tváre, ktoré sa plynulo prispôsobia každej krivke vašej tváre, čím sa minimalizuje potreba príliš silného pritláčania a podráždenie pokožky.
Doprajte si hladké oholenie s minimálnym podráždením pokožky. Holiaca hlava má 3 špecializované dráhy: štrbiny na normálne chĺpky, kanáliky na dlhé alebo rovno ležiace chĺpky a otvory na to najkratšie strnisko na tvári.
Dvojčepeľový systém zabudovaný do elektrického holiaceho strojčeka Philips zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Holicí jednotka
Dátum použitia 2020-05-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Holicí jednotka
Dátum použitia 2020-05-10