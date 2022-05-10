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  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
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Tento produkt už nie je dostupný

Holiaca jednotka

RQ12/70

3
| (12) Recenzie
Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.
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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

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  • Predaj skončil

  • Môžete si zakúpiť holiacu jednotku SH70

Náhradná holiaca jednotka pre holiace strojčeky SensoTouch 3D

Náhradná holiaca jednotka pre holiace strojčeky SensoTouch 3D

Holiaca jednotka RQ12 je kompatibilná s holiacimi strojčekmi SensoTouch 3D (RQ12xx) a Arcitec (RQ10xx).

Náš najlepší holiaci systém na 1- až 3-dňové strnisko

Náš najlepší holiaci systém na 1- až 3-dňové strnisko

Dosiahnite dokonalé a hladké oholenie. Presné čepele V-Track PRO jemne nasmerujú všetky chĺpky do ideálnej polohy na holenie 1- až 3-dňového strniska, dokonca aj rovno ležiace chĺpky a chĺpky rôznych dĺžok. O 30 % hladšie oholenie s menším počtom ťahov zaručí skvelý vzhľad vašej pokožky.

Holiace hlavy sa hýbu do 8 rôznych smerov a prinášajú dokonalý výsledok

Holiace hlavy sa hýbu do 8 rôznych smerov a prinášajú dokonalý výsledok

Holiace hlavy ContourDetect s otáčaním v 8 smeroch sledujú každú krivku na vašej tvári a krku. Pri každom ťahu zachytia o 20 % viac chĺpkov. Výsledkom je extrémne hladké oholenie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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3.0

z 5

12

Recenzie

4

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Holicí jednotka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Holicí jednotka

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hibátlan termék.

A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

06/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Бръснещ блок

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Бръснещ блок

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