Tento produkt už nie je dostupný
RQ12/70
Predaj skončil
Môžete si zakúpiť holiacu jednotku SH70
Holiaca jednotka RQ12 je kompatibilná s holiacimi strojčekmi SensoTouch 3D (RQ12xx) a Arcitec (RQ10xx).
Dosiahnite dokonalé a hladké oholenie. Presné čepele V-Track PRO jemne nasmerujú všetky chĺpky do ideálnej polohy na holenie 1- až 3-dňového strniska, dokonca aj rovno ležiace chĺpky a chĺpky rôznych dĺžok. O 30 % hladšie oholenie s menším počtom ťahov zaručí skvelý vzhľad vašej pokožky.
Holiace hlavy ContourDetect s otáčaním v 8 smeroch sledujú každú krivku na vašej tvári a krku. Pri každom ťahu zachytia o 20 % viac chĺpkov. Výsledkom je extrémne hladké oholenie.
3.0
z 5
12
Recenzie
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Holicí jednotka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Holicí jednotka
lockout
18/01/2019
Magyarország
Hibátlan termék.
A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
pepo64
06/09/2022
България
Overený kupujúci
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Бръснещ блок
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre RQ12/60 Бръснещ блок