Tento produkt už nie je dostupný
Krúžky SkinGlide
Čepele GentlePrecisionPRO
Presný zastrihávač SmartClick
Zažite pohodlnejšie holenie s krúžkami SkinGlide s povrchovou vrstvou mikrosfér na zníženie trenia. Tisíce drobných častíc podobných sklu znižujú trenie a odpor medzi holiacim strojčekom a pokožkou. Vďaka tomu sa holiaci strojček ľahko a hladko kĺže, čo chráni pokožku pred podráždením.
Naše hlavy holiaceho strojčeka sa jednoducho vychyľujú v 5 smeroch a jemne kopírujú všetky kontúry tváre a krku. Hladké oholenie vyžaduje použitie menšieho tlaku, čím sa zmierňuje podráždenie pokožky.
Náš vynovený strihací systém obsahuje ochrannú technológiu, nemilosrdnú k chĺpkom, jemnú k pokožke. Čepele v tvare písmena V smerom od čepelí a umožňujú hladké a jemné oholenie – dokonca aj pri 3-dňovom strnisku.
Ocenenia
4.4
z 5
545
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
LUBIKE
02/01/2017
Slovensko
SPOKOJNY
Som velmi spokojny....tichy chod,dobra vydrz baterie...plus moznost pouzitia gelu,peny,i pod tecucou vodou....
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7370/12 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7370/12 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Martin1
29/08/2016
Slovensko
výborný výrobok
tento holiaci strojček nemá chybu, určite ho odporúčam zakúpiť :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7780/64 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7780/64 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
21/06/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Skvělý holící strojek
Holící strojek skvěle holí, protože se dá použít i s gelem na holení. Líbí se mi signalizace potřeby čištění a výměny planžet. Strojek se dobře čistí, protože je celý omyvatelný. Rychle se nabíjí. Jedinou nevýhodu, kterou jsem našel je, že je si potřeba na holící strojek zvyknout. Cca první 3 oholení jsem měl podrážděnou pokožku.
Výhody
dobře holí, snadno se čistí, rychle se nabíjí
Nevýhody
je potřeba si na něj zvyknout
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7310/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7310/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
Jednotka značky Philips pre citlivú pokožku – v porovnaní s inými holiacimi strojčekmi značky Philips