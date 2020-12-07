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  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
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  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
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  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti
  • Hladké oholenie aj na citlivej pleti

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 7000El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

S7970/26

4.7
| (194) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Hladké oholenie aj na citlivej pleti
Holiaci strojček Philips Series 7000 je určený na veľmi jemné holenie. Vylepšený vďaka osobným konzultáciám v spolupráci s dermatológmi pomáha ľuďom so špecifickými kožnými problémami. Pretože každá pokožka je iná.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Naša jednotka pre citlivú pokožku

Hladké oholenie aj na citlivej pleti

  • Krúžky SkinGlide

  • Čepele GentlePrecision

  • Snímač BeardAdapt

  • Osobný plán holenia

Krúžky SkinGlide s mikroguľôčkami pre jemnejšie kĺzanie

Krúžky SkinGlide s mikroguľôčkami pre jemnejšie kĺzanie

Zažite hladké kĺzanie pokročilej technológie mikroguľôčok od spoločnosti Philips. Holiace krúžky sú inšpirované technológiou kĺzania z oblasti aerodynamiky a na ich povrchu sa nachádzajú tisíce miniatúrnych guľôčok z materiálu podobnému sklu pre maximálny komfort pokožky.

Holiaci strojček na tvár na hladké, no citlivé holenie

Holiaci strojček na tvár na hladké, no citlivé holenie

Elektrický holiaci strojček pre citlivú pokožku je vybavený čepeľami GentlePrecision na minimalizáciu mykania, ťahania či opakovaných prechodov po pokožke. Dokonca aj pri holení trojdňového strniska.

Husté brady nemajú šancu

Husté brady nemajú šancu

Tento elektrický holiaci strojček disponuje snímačom BeardAdapt, ktorý sníma hustotu vašej brady. Potom automaticky prispôsobí výkon danej situácii. Je to úplne jednoduché.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

194

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

07/12/2020

Slovensko

Slovensko

Aplikácia

Vedel by mi niekto poradiť či je možné v aplikácii zmeniť jazyk?

Výhody

Oholenie na hladko

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7970/26 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7970/26 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

29/01/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost ,kvalita

Kvalita,dobře se drží v ruce,připojení přes Bluetooth ,výbava

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7940/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7940/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Fakt holí!

holí precizně a rychle i delší fousy, veliká spokojenost

Výhody

tichý a rychlý

Nevýhody

neobjeveny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7970/26 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7970/26 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 