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SBD6000/00
Výkonná stereo zvukovú scéna
Vychutnajte si silnú a dynamickú zvukovú scénu zariadenia SBD6000. Reproduktory a dok pre iPod ľahko vkĺznu do vašej tašky, aby ste si mohli kdekoľvek vychutnať svoju hudbu s priateľmi a prežiť očarujúco bohaté basy aj pri nízkych hlasitostiach.
Vychutnajte si dynamický zvuk a silný basový výkon zariadenia ShoqBox so zvukovou technológiou XSL Acoustics. Pôsobivý zvuk sa vytvára kombináciou jasného vysokotónového a strednopásmového zvuku s pružnými výkonnými basmi. Inovatívne použitie technologicky vyspelých materiálov ako titánový kužeľ a neodýmiový magnet dodáva zvukový výstup, ktorý dosahuje takmer dvojnásobok výkonu bežného reproduktora rovnakej veľkosti. Precízne ladenie medzi reproduktormi, malou akustickou architektúrou a sústavou obvodov zaručuje jedinečný dynamický zvuk a optimalizuje basový výkon z najmenšej skrinky reproduktora.
Vďaka jedinečnému dizajnu, už nie je uskladnenie káblov žiadny problém. Jednoducho ich zbaľte a choďte.
Odolný, ľahký materiál a dizajn znamenajú, že si reproduktory môžete vziať so sebou kamkoľvek.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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