VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu-zhora
  • Fotografia balenia
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu-zhora
  • Fotografia balenia
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

Dok s reproduktormi

SBD6000/00

Výkonná stereo zvukovú scéna

Vychutnajte si silnú a dynamickú zvukovú scénu zariadenia SBD6000. Reproduktory a dok pre iPod ľahko vkĺznu do vašej tašky, aby ste si mohli kdekoľvek vychutnať svoju hudbu s priateľmi a prežiť očarujúco bohaté basy aj pri nízkych hlasitostiach.

Zobraziť všetky výhody

Výkonná zvuková technológia XSL

Výkonná stereo zvukovú scéna

Zabudované reproduktory s technológiou XSL Acoustics pre dynamický zvuk

Vychutnajte si dynamický zvuk a silný basový výkon zariadenia ShoqBox so zvukovou technológiou XSL Acoustics. Pôsobivý zvuk sa vytvára kombináciou jasného vysokotónového a strednopásmového zvuku s pružnými výkonnými basmi. Inovatívne použitie technologicky vyspelých materiálov ako titánový kužeľ a neodýmiový magnet dodáva zvukový výstup, ktorý dosahuje takmer dvojnásobok výkonu bežného reproduktora rovnakej veľkosti. Precízne ladenie medzi reproduktormi, malou akustickou architektúrou a sústavou obvodov zaručuje jedinečný dynamický zvuk a optimalizuje basový výkon z najmenšej skrinky reproduktora.

Káble sú úhľadne uskladnené, keď sa nepoužívajú

Vďaka jedinečnému dizajnu, už nie je uskladnenie káblov žiadny problém. Jednoducho ich zbaľte a choďte.

Ľahký, prenosný dizajn pre pôžitok z hudby kedykoľvek

Ľahký, prenosný dizajn pre pôžitok z hudby kedykoľvek

Odolný, ľahký materiál a dizajn znamenajú, že si reproduktory môžete vziať so sebou kamkoľvek.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky