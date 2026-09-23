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SBD7000/10
Rock n roll
Vychutnávajte si hudbu a filmy v telefóne iPhone s dokom SBD7000. Jednoducho natočte dok na sledovanie videa a reproduktory sa súčasne prepnú na optimálny stereofónny zvuk. Technológia tienenia mobilného telefónu zaistí bohatý zvuk bez rušivých efektov.
Napájanie reproduktorov pomocou AC adaptéra vám umožní počúvanie hudby v domácnosti
Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektivitu v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektivitu zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.
Aktivujte Dynamic Bass Boost (DBB) a nízke basové frekvencie sa elektronicky vylepšia - dosiahne sa konzistentná reprodukcia zvuku, predovšetkým na nízkej úrovni hlasitosti reproduktorov. Budete vždy počuť pôsobivé basy.
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