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Tento produkt už nie je dostupný

Dok s reproduktormi

SBD7000/10

Rock n roll

Vychutnávajte si hudbu a filmy v telefóne iPhone s dokom SBD7000. Jednoducho natočte dok na sledovanie videa a reproduktory sa súčasne prepnú na optimálny stereofónny zvuk. Technológia tienenia mobilného telefónu zaistí bohatý zvuk bez rušivých efektov.

Zobraziť všetky výhody

Rolovací dok pre iPhone s reproduktormi

Rock n roll

AC adaptér umožní napájanie v domácnosti.

Napájanie reproduktorov pomocou AC adaptéra vám umožní počúvanie hudby v domácnosti

Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektivitu v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektivitu zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

Dynamické zvýr. basov elektronicky vylepšuje nízke tóny

Dynamické zvýr. basov elektronicky vylepšuje nízke tóny

Aktivujte Dynamic Bass Boost (DBB) a nízke basové frekvencie sa elektronicky vylepšia - dosiahne sa konzistentná reprodukcia zvuku, predovšetkým na nízkej úrovni hlasitosti reproduktorov. Budete vždy počuť pôsobivé basy.

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