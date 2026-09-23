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SBM130BLU/00
Váš univerzálny prenosný reproduktor
Doprajte si skvelú hudbu z univerzálneho prenosného reproduktora značky Philips. Prehrávajte svoje obľúbené skladby z karty MicroSD alebo konektora USB či Aux-in. Tento reproduktor s technológiou wOOx™ je neuveriteľne kompaktný, vybavený nabíjateľnou batériou a ponúkame ho vo viacerých farbách.
Modré
USB
Jednoducho preneste na zariadenie USB alebo kartu MicroSD požadovaný obsah, pripojte ju do prehrávača a už sa nikdy nemusíte strachovať o nedostatok zábavy.
Digitálne rádio prevyšuje kvalitou analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielačov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácii v čistej kvalite zvuku bez praskania. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.
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