Tento produkt už nie je dostupný
Zabraňuje dorastaniu chĺpkov
Systém na odstraňovanie chĺpkov Philips Lumea IPL je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje dorastaniu chĺpkov na celom tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.
Pre použitie len na tele
Oš. nôh od kol. d. za 15 min.
Životnosť <gt/> 100 000 svetelných impulzov
Bezšnúrový dizajn
Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korienky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. Pôsobením tohto procesu chĺpky prirodzene vypadnú a ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným používaním dosiahnete hladkú pokožku každý deň.
Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chĺpkov už po dvoch použitiach raz za dva týždne. Optimálne výsledky boli dosiahnuté po štyroch až piatich použitiach raz za dva týždne. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie po štyroch až šiestich týždňoch. Čas medzi jednotlivými použitiami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chĺpkov.
Systém Philips Lumea používa inovačnú svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôsobila túto technológiu na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 1500 dobrovoľníkov.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Ocenenia
4.7
z 5
9
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
lilithbb
27/07/2013
Polska
Zdecydowanie polecam
Gdy dostałam pudełko byłam zaskoczona produktem, spodziewałam się czegoś większego, dziwniejszego... a tu małe urządzenie wielkości ok 2 dłoni, solidnie wykonane, świetnie przylega do dłoni. Biorąc go do ręki czuc że się trzyma coś starannie wykonanego i zaprojektowanego. Działa cichutko, dyskretnie. Ten pierwszy raz: Bałam się bólu, siedziałam z "suszarką" (jak żartobliwie nazywa ją mąż) w ręku i bałam się nacisnąć przycisk. I tak siedziałam i siedziałam w końcu dość, dałam mężowi i zdziwienie: Nic nie bolało! Ja wygląda strzał? Nalezy przyłożyć urządzenie pod kątem prostym do skóry, zapala się dioda, naciskamy przycisk - gotowe. Na początku troszkę to trwa, potem gdy ręka nabierze wprawy idzie już szybciutko. Jakie są odczucia po stosowaniu? Zero bólu, zaczerwienień, nie zauważyłam oparzeń ani przebarwień. Po strzale nastepuje uczucie ciepła. Jak po krótkim opalaniu lub po solarium. Po 2 tygodniach zauważyłam zmniejszenie się liczby włosków, stały się one cieńsze. Po miesiącu dało się zauważyć łyse placki na skórze, obecnie moja skóra jest gładka bez włosków. Zalety produktu: Przedewszystkim wygoda, łatwość użycia. Włoski wypadają na długo, można się cieszyć gładką skórą przez kilka tygodni. Brak bólu jak przy depilacji, brak podrażnień skóry. Wady: Przedewszystkim na poczatku trzeba się codziennie golić do czasu aż włoski znikną, nie można stosować depilatora. Kolejna wada to ograniczone pole działania. Urządzenia nie wolno używać na twarzy, w miejscach intymnych. Kolejna wada dużo przeciwwskazań: choroby skóry, blizny, żylaki, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia krwi, przebarwienia skóry, ciąża, karmienie piersią, jasny kolor włosów, HIV, epilepsja, implanty, kolczyki w miejscu depilacji, znamiona, piegi ... I jeszcze po stosowaniu nie powinno się opalać przez 24 godziny. I nie stosować 48 h po opalaniu, latem czasami może być trudno :) Podsumowując jeśli jesteś zdrowa, z twoja skórą wszystko jest ok, stosuj śmiało i ciesz się gładką skórą bez włosków i podrażnień. :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
lilithbb
27/07/2013
Polska
Zdecydowanie polecam
Gdy dostałam pudełko byłam zaskoczona produktem, spodziewałam się czegoś większego, dziwniejszego... a tu małe urządzenie wielkości ok 2 dłoni, solidnie wykonane, świetnie przylega do dłoni. Biorąc go do ręki czuc że się trzyma coś starannie wykonanego i zaprojektowanego. Działa cichutko, dyskretnie. Ten pierwszy raz: Bałam się bólu, siedziałam z "suszarką" (jak żartobliwie nazywa ją mąż) w ręku i bałam się nacisnąć przycisk. I tak siedziałam i siedziałam w końcu dość, dałam mężowi i zdziwienie: Nic nie bolało! Ja wygląda strzał? Nalezy przyłożyć urządzenie pod kątem prostym do skóry, zapala się dioda, naciskamy przycisk - gotowe. Na początku troszkę to trwa, potem gdy ręka nabierze wprawy idzie już szybciutko. Jakie są odczucia po stosowaniu? Zero bólu, zaczerwienień, nie zauważyłam oparzeń ani przebarwień. Po strzale nastepuje uczucie ciepła. Jak po krótkim opalaniu lub po solarium. Po 2 tygodniach zauważyłam zmniejszenie się liczby włosków, stały się one cieńsze. Po miesiącu dało się zauważyć łyse placki na skórze, obecnie moja skóra jest gładka bez włosków. Zalety produktu: Przedewszystkim wygoda, łatwość użycia. Włoski wypadają na długo, można się cieszyć gładką skórą przez kilka tygodni. Brak bólu jak przy depilacji, brak podrażnień skóry. Wady: Przedewszystkim na poczatku trzeba się codziennie golić do czasu aż włoski znikną, nie można stosować depilatora. Kolejna wada to ograniczone pole działania. Urządzenia nie wolno używać na twarzy, w miejscach intymnych. Kolejna wada dużo przeciwwskazań: choroby skóry, blizny, żylaki, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia krwi, przebarwienia skóry, ciąża, karmienie piersią, jasny kolor włosów, HIV, epilepsja, implanty, kolczyki w miejscu depilacji, znamiona, piegi ... I jeszcze po stosowaniu nie powinno się opalać przez 24 godziny. I nie stosować 48 h po opalaniu, latem czasami może być trudno :) Podsumowując jeśli jesteś zdrowa, z twoja skórą wszystko jest ok, stosuj śmiało i ciesz się gładką skórą bez włosków i podrażnień. :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
LickyLollipop
26/06/2013
Polska
Idealny w kazdym calu.
Depilator testuję od kilku tygodni na takie partie ciała jak nogi, pachy, okolice bikini. Na wszystkie partie wykonałam pięć zabiegów. Już po drugim zabiegu włosy odrastały wolniej i stały się wyraźnie cieńsze i jaśniejsze. Z każdym kolejnym użyciem włosów ubywało, skóra stawała się gładsza i na tą chwilę włosków jest o 40-50 % mniej. Nie posiadam już wrastających włosków jak przy depilacji woskiem ani podrażnień po użyciu tradycyjnego depilatora. Także nie muszę wydawać pieniędzy na usługi kosmetyczne które po zakupie tego depilatora się szybko zwracają dzięki niskiej cenie. Wtedy musiałam korzystać z kilku rodzai depilacji abym choć w małym stopniu mogła być zadowolona. Teraz nie muszę się męczyć ponieważ do wszystkich partii ciała używam Philips Lumea. Mam ciemne włosy i jasną karnację i od dłuższego czasu szukałam idealnego rozwiązania aby pozbyć się niechcianego owłosienia. Teraz szczerze polecam Philips Lumea swoim koleżanką i mogę polecić każdej osobie która ma dość walki o gładką skórę. Samo użytkowanie depilatora jest niezwykle łatwe i wygodne. Depilator jest niezwykle poręczy, idealnie pasuje do dłoni, dzięki zabezpieczeniu nie ma możliwości "strzelenia" światłem w oko. Bądź gdy dostanie się w niepowołane dziecięce ręce nie zostanie użyty. Dzięki temu że jest bezprzewodowy mogę używać go przy oglądaniu telewizji ponieważ nie jest zbyt głośny. Co także jest ważne gdy posiada się małe dzieci które często już śpią gdy go używam. Dzięki etui które jest dołączone do zestawu mogę go ze sobą wszędzie zabrać. Kolejnym plusem jest to że nie trzeba wymieniać lamp , dokupować kremów itp. Bardzo szybko się ładuje więc nie trzeba długo czekać aż można będzie go znów używać gdy się rozładuje. Trwa to ok godziny. Zdecydowanie w przyszłości nie zrezygnuje z tego depilatora i z ogromną radością będę zachęcać do kupna Philips Lumea inne kobiety które chcą miło, łatwo i bezboleśnie pozbywać się owłosienia.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)