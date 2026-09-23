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SC2003/11
Zabraňuje dorastaniu chĺpkov
Systém na odstraňovanie chĺpkov Philips Lumea IPL je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje dorastaniu chĺpkov na tvári aj na celom tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.
Pre použitie na tele a tvári
Oš. nôh od kol. d. za 15 min.
Životnosť <gt/> 100 000 svetelných impulzov
Bezšnúrový dizajn
Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korienky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. Pôsobením tohto procesu chĺpky prirodzene vypadnú a ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným používaním dosiahnete hladkú pokožku každý deň.
Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chĺpkov už po štyroch použitiach raz za dva týždne, výsledkom čoho je hladká pokožka bez chĺpkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými použitiami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chĺpkov.
Systém Philips Lumea používa inovačnú svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôsobila túto technológiu na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 žien.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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