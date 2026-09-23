VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

  • Záber jedného produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia balenia
  • Záber jedného produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia balenia

Tento produkt už nie je dostupný

Lumea Precision PlusSystém na odstraňovanie chĺpkov IPL

SC2003/11

1 Ocenenie

Zabraňuje dorastaniu chĺpkov

Systém na odstraňovanie chĺpkov Philips Lumea IPL je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje dorastaniu chĺpkov na tvári aj na celom tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.

Zobraziť všetky výhody

Odstraňovanie chĺpkov technológiou IPL: vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Zabraňuje dorastaniu chĺpkov

  • Pre použitie na tele a tvári

  • Oš. nôh od kol. d. za 15 min.

  • Životnosť <gt/> 100 000 svetelných impulzov

  • Bezšnúrový dizajn

Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korienky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. Pôsobením tohto procesu chĺpky prirodzene vypadnú a ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným používaním dosiahnete hladkú pokožku každý deň.

Skvelé výsledky bez veľkej námahy

Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chĺpkov už po štyroch použitiach raz za dva týždne, výsledkom čoho je hladká pokožka bez chĺpkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými použitiami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chĺpkov.

Prispôsobená na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti

Prispôsobená na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti

Systém Philips Lumea používa inovačnú svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôsobila túto technológiu na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 žien.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

  • Obrázok AWARD-612375

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky