Tento produkt už nie je dostupný
Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
Philips Lumea IPL je najúčinnejšie bezdrôtové riešenie IPL, ktoré zázračne zabraňuje dorastaniu chĺpkov na tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.
Pre použitie len na tele
Oš. nôh od kol. d. za 15 min.
Životnosť <gt/> 100 000 svetelných impulzov
Bezšnúrový dizajn
Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korienky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. Pôsobením tohto procesu chĺpky prirodzene vypadnú a ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným používaním dosiahnete hladkú pokožku každý deň.
Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chĺpkov už po štyroch použitiach raz za dva týždne, výsledkom čoho je hladká pokožka bez chĺpkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými použitiami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chĺpkov.
Systém Philips Lumea používa inovačnú svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôsobila túto technológiu na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 žien.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
LucieN
27/02/2019
Česká republika
Trpělivost růže přináší.
Tento produkt je jednoznačně vynikající. Po roce používání mi chloupky na nohou v podstatě téměř nerostou. Klasickou žiletku používám max 1x za měsíc. A IPL 3-4x do roka. Za mne se investice určitě vyplatí. Děkuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea SC2004/11 Systém odstraňování chloupků IPL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea SC2004/11 Systém odstraňování chloupků IPL
Na základe prieskumu inštitútu pre výskum trhu (líder trhu): maloobchodná hodnota a objem (MAT) k decembru 2025 a objem (MAT) 2010 – 2025 v kategórii IPL