Tento produkt už nie je dostupný
Čistá, jemná a žiarivá pokožka
Zariadenie Philips VisaPure Essential prináša novú technológiu čistenia tváre umožňujúcu kvalitnejšiu každodennú starostlivosť o pleť bez väčšej námahy. Dosiahnite čistú, jemnú a žiarivú pokožku.
Technológia DualMotion
Čistenie
2 čistiace kefkové nástavce, puzdro
2 nastavenia intenzity
Čistiaca kefka na tvár Philips VisaPure Essential prináša novú technológiu, vďaka ktorej bude čistenie vašej pleti dokonalejšie a oveľa jednoduchšie. Dosiahnite čistú, jemnú a žiarivú pokožku.
Kefka rotuje aj vibruje. Vertikálny pulzujúci pohyb jemne narúša povrchové nedokonalosti, vrátane nečistôt, odumretých buniek kože a zvyškov mejkapu. Rotujúci pohyb zotrie nedokonalosti a pokožku vyčistí do väčšej hĺbky. Koordinované pohyby vlákien tak umožňujú dosiahnuť skutočne dôkladné a zároveň pohodlné čistenie.
Pokožku možno rozdeliť na jednotlivé zóny. Inteligentný časovač pre zóny pokožky vám krátkym pozastavením dá vedieť, kedy prejsť na ďalšiu zónu pokožky. Zariadenie sa po dokončení programu pre celú tvár automaticky zastaví. Tento čistiaci program trvá 1 minútu.
Ocenenia
5.0
z 5
34
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Lena1
18/03/2019
Česká republika
Tento produkt má opravdu vynikající vlastnosti.
Dokonale a hlavně lehce vyčistí pleť a máte pořád zářivou pokožku. Jsem opravdu moc spokojená a za mě určitě doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti
LucieK13
27/02/2019
Česká republika
Čistá pleť
Kartáček se stal příjemnou součástí ranní sprchové rutiny. Mám po něm menší póry na nose. U citlivé pleti doporučuji jemný kartáček, jinak pak má sklon k šupinkování.
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5275/16 Přístroj pro péči o obličej
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5275/16 Přístroj pro péči o obličej
Pet1213
10/08/2015
Česká republika
uzasne!
[Employee of philipsglobal] trpim na velmi mastici se a zaroven supinkatou plet a zanesene pory a tento pristroj mi plet krasne procisti a rozjasni. Nemusim uz ted na kosmetiku kazdy mesic ale jen obcas, kdyz mam chut.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti
10x účinnejšie ako ručné čistenie, no zároveň rovnako jemné. V porovnaní s ručným odstránením mejkapu.