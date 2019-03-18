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Tento produkt už nie je dostupný

VisaPure EssentialPrístroj pre čistenie pleti

SC5275/10

5

| (34) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Čistá, jemná a žiarivá pokožka

Zariadenie Philips VisaPure Essential prináša novú technológiu čistenia tváre umožňujúcu kvalitnejšiu každodennú starostlivosť o pleť bez väčšej námahy. Dosiahnite čistú, jemnú a žiarivú pokožku.

Zobraziť všetky výhody

10x účinnejšie čistenie *

Čistá, jemná a žiarivá pokožka

  • Technológia DualMotion

  • Čistenie

  • 2 čistiace kefkové nástavce, puzdro

  • 2 nastavenia intenzity

10-krát účinnejšie čistenie pre čistú a jemnú pokožku

10-krát účinnejšie čistenie pre čistú a jemnú pokožku

Čistiaca kefka na tvár Philips VisaPure Essential prináša novú technológiu, vďaka ktorej bude čistenie vašej pleti dokonalejšie a oveľa jednoduchšie. Dosiahnite čistú, jemnú a žiarivú pokožku.

Jedinečná kombinácia rotácie a vibrácií

Jedinečná kombinácia rotácie a vibrácií

Kefka rotuje aj vibruje. Vertikálny pulzujúci pohyb jemne narúša povrchové nedokonalosti, vrátane nečistôt, odumretých buniek kože a zvyškov mejkapu. Rotujúci pohyb zotrie nedokonalosti a pokožku vyčistí do väčšej hĺbky. Koordinované pohyby vlákien tak umožňujú dosiahnuť skutočne dôkladné a zároveň pohodlné čistenie.

1-minútový program (časovača) pre celú tvár.

1-minútový program (časovača) pre celú tvár.

Pokožku možno rozdeliť na jednotlivé zóny. Inteligentný časovač pre zóny pokožky vám krátkym pozastavením dá vedieť, kedy prejsť na ďalšiu zónu pokožky. Zariadenie sa po dokončení programu pre celú tvár automaticky zastaví. Tento čistiaci program trvá 1 minútu.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok AWARD-961301

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

34

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

18/03/2019

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má opravdu vynikající vlastnosti.

Dokonale a hlavně lehce vyčistí pleť a máte pořád zářivou pokožku. Jsem opravdu moc spokojená a za mě určitě doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Čistá pleť

Kartáček se stal příjemnou součástí ranní sprchové rutiny. Mám po něm menší póry na nose. U citlivé pleti doporučuji jemný kartáček, jinak pak má sklon k šupinkování.

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5275/16 Přístroj pro péči o obličej

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5275/16 Přístroj pro péči o obličej

10/08/2015

Česká republika

Česká republika

uzasne!

[Employee of philipsglobal] trpim na velmi mastici se a zaroven supinkatou plet a zanesene pory a tento pristroj mi plet krasne procisti a rozjasni. Nemusim uz ted na kosmetiku kazdy mesic ale jen obcas, kdyz mam chut.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 10x účinnejšie ako ručné čistenie, no zároveň rovnako jemné. V porovnaní s ručným odstránením mejkapu.