Tento produkt už nie je dostupný
Jemné a účinné čistenie pleti so sklonom k nedokonalostiam
Zariadenie VisaPure proti nedokonalostiam pleti cielene pôsobí proti dvom štádiám, ktoré sa podieľajú na vzniku nedokonalostí, a jeho výsledky sú lepšie ako pri ručnom čistení: redukuje mastnotu a odstraňuje odumreté pleťové bunky, ktoré by inak mohli upchať póry.
Technológia DualMotion
Čistenie
2 kefk. nástav. proti nedokonal. pleti
2 nastavenia intenzity
Kefka VisaPure proti nedokonalostiam pleti obsahuje tenké a dlhé štetiny, ktoré dosiahnu do pórov lepšie, čím znižujú mastnotu a odstraňujú odumreté kožné bunky, ktoré môžu upchávať póry.
Pri vyvíjaní kefky proti nedokonalostiam pleti sme chceli obmedziť vystavenie zlým baktériám. Spolupracovali sme s najznámejšími dermatológmi a expertmi na baktérie a vyvinuli sme kefku, ktorá absorbuje veľmi málo vody, čo znamená, že rýchlo schne, a teda zabraňuje rozmnožovaniu baktérií.
Do procesu vývoja kefky proti nedokonalostiam pleti bolo zapojených niekoľko lekárov a dermatológov, aby sa zaistilo zameranie na potreby pleti so sklonom k tvorbe akné.
5.0
z 5
34
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Lena1
18/03/2019
Česká republika
Tento produkt má opravdu vynikající vlastnosti.
Dokonale a hlavně lehce vyčistí pleť a máte pořád zářivou pokožku. Jsem opravdu moc spokojená a za mě určitě doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti
LucieK13
27/02/2019
Česká republika
Čistá pleť
Kartáček se stal příjemnou součástí ranní sprchové rutiny. Mám po něm menší póry na nose. U citlivé pleti doporučuji jemný kartáček, jinak pak má sklon k šupinkování.
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5275/16 Přístroj pro péči o obličej
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5275/16 Přístroj pro péči o obličej
Pet1213
10/08/2015
Česká republika
uzasne!
[Employee of philipsglobal] trpim na velmi mastici se a zaroven supinkatou plet a zanesene pory a tento pristroj mi plet krasne procisti a rozjasni. Nemusim uz ted na kosmetiku kazdy mesic ale jen obcas, kdyz mam chut.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti