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Tento produkt už nie je dostupný

VisaPure EssentialPrístroj pre čistenie pleti

SC5278/13

5

| (34) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Jemné a účinné čistenie pleti so sklonom k nedokonalostiam

Zariadenie VisaPure proti nedokonalostiam pleti cielene pôsobí proti dvom štádiám, ktoré sa podieľajú na vzniku nedokonalostí, a jeho výsledky sú lepšie ako pri ručnom čistení: redukuje mastnotu a odstraňuje odumreté pleťové bunky, ktoré by inak mohli upchať póry.

Zobraziť všetky výhody

Zbavuje pleť nadb. mazu účinnejšie ako ručné čistenie

Jemné a účinné čistenie pleti so sklonom k nedokonalostiam

  • Technológia DualMotion

  • Čistenie

  • 2 kefk. nástav. proti nedokonal. pleti

  • 2 nastavenia intenzity

Tenké, dlhé vlákna dosiahnu do pórov lepšie ako pri čistení rukami

Tenké, dlhé vlákna dosiahnu do pórov lepšie ako pri čistení rukami

Kefka VisaPure proti nedokonalostiam pleti obsahuje tenké a dlhé štetiny, ktoré dosiahnu do pórov lepšie, čím znižujú mastnotu a odstraňujú odumreté kožné bunky, ktoré môžu upchávať póry.

Nylonové vlákna absorbujú málo vody

Pri vyvíjaní kefky proti nedokonalostiam pleti sme chceli obmedziť vystavenie zlým baktériám. Spolupracovali sme s najznámejšími dermatológmi a expertmi na baktérie a vyvinuli sme kefku, ktorá absorbuje veľmi málo vody, čo znamená, že rýchlo schne, a teda zabraňuje rozmnožovaniu baktérií.

Dostatočne jemná pre pleť so sklonom k tvorbe akné

Dostatočne jemná pre pleť so sklonom k tvorbe akné

Do procesu vývoja kefky proti nedokonalostiam pleti bolo zapojených niekoľko lekárov a dermatológov, aby sa zaistilo zameranie na potreby pleti so sklonom k tvorbe akné.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

34

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

18/03/2019

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má opravdu vynikající vlastnosti.

Dokonale a hlavně lehce vyčistí pleť a máte pořád zářivou pokožku. Jsem opravdu moc spokojená a za mě určitě doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Čistá pleť

Kartáček se stal příjemnou součástí ranní sprchové rutiny. Mám po něm menší póry na nose. U citlivé pleti doporučuji jemný kartáček, jinak pak má sklon k šupinkování.

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5275/16 Přístroj pro péči o obličej

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5275/16 Přístroj pro péči o obličej

10/08/2015

Česká republika

Česká republika

uzasne!

[Employee of philipsglobal] trpim na velmi mastici se a zaroven supinkatou plet a zanesene pory a tento pristroj mi plet krasne procisti a rozjasni. Nemusim uz ted na kosmetiku kazdy mesic ale jen obcas, kdyz mam chut.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti

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