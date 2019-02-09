Tento produkt už nie je dostupný
Hebká, zdravá a svieža pokožka
Zariadenie na domácu starostlivosť o pleť VisaPure Advanced prinesie do vašej starostlivosti o pokožku profesionálnu expertízu. Vaša pleť bude hebká, svieža a zdravšia. Vychutnajte si pocit čistej, jemnej, zdravej a nádherne žiarivej pokožky.
Tech. DualMotion prispôsobená na mieru
Čistenie, masáž, osvieženie očí
3 hlavy, puzdro, odkladacia paleta
2 nastavenia intenzity
Nástavce sa ľahko čistia. Jednoducho ich vyčistite pomocou teplej vody a čistiaceho prostriedku.
Súčasťou zariadenia VisaPure Advanced je prispôsobená technológia DualMotion. Každý nástavec, ktorý je súčasťou zariadenia VisaPure, má špecifické úrovne otáčania a vibrácií. Rúčka aj nové príslušenstvo obsahujú inovatívny štítok NFC, ktorý umožňuje vylepšené inteligentné rozpoznávanie nástavcov. Znamená to, že rúčka okamžite rozpozná konkrétny nástavec ihneď po nasadení. Týmto spôsobom si môžete užívať špeciálne programy prispôsobenej technológie DualMotion a dosiahnuť rôzne výhody starostlivosti o pokožku.
Čistenie so zariadením VisaPure znamená odstránenie väčšieho množstva zvyškov mejkapu a odumretých kožných buniek a oživenie pokožky. Vďaka efektu hĺbkového čistenia sa budú vaše obľúbené produkty starostlivosti o pokožku, ako krémy, séra a esencie, lepšie vstrebávať do pokožky.
Ocenenia
4.8
z 5
30
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
1Diana1
09/02/2019
Slovensko
Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.
Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Ddaniela
05/05/2021
Česká republika
Pleť ho miluje!!!!
úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!
Výhody
TOPka pre pleť
Nevýhody
žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Dátum použitia 2020-05-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Dátum použitia 2020-05-05
radek32131960
07/04/2020
Česká republika
Domácí spokojenost
Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.
Výhody
Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek
Nevýhody
nebyly manželkou posány
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Dátum použitia 2019-10-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Dátum použitia 2019-10-07
10x účinnejšie ako ručné čistenie, no zároveň rovnako jemné. V porovnaní s ručným odstránením mejkapu.