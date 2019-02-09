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Tento produkt už nie je dostupný

VisaPure AdvancedZariadenie na starostlivosť o pleť

SC5370/10

4.8

| (30) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Hebká, zdravá a svieža pokožka

Zariadenie na domácu starostlivosť o pleť VisaPure Advanced prinesie do vašej starostlivosti o pokožku profesionálnu expertízu. Vaša pleť bude hebká, svieža a zdravšia. Vychutnajte si pocit čistej, jemnej, zdravej a nádherne žiarivej pokožky.

Zobraziť všetky výhody

Zdokonalený spôsob čistenia pleti a starostlivosti o pokožku

Hebká, zdravá a svieža pokožka

  • Tech. DualMotion prispôsobená na mieru

  • Čistenie, masáž, osvieženie očí

  • 3 hlavy, puzdro, odkladacia paleta

  • 2 nastavenia intenzity

Nástavce ľahko vyčistíte teplou vodou a čistiacim prostriedkom

Nástavce sa ľahko čistia. Jednoducho ich vyčistite pomocou teplej vody a čistiaceho prostriedku.

Prispôsobená technológia DualMotion s inteligentným rozpoznávaním nástavcov

Prispôsobená technológia DualMotion s inteligentným rozpoznávaním nástavcov

Súčasťou zariadenia VisaPure Advanced je prispôsobená technológia DualMotion. Každý nástavec, ktorý je súčasťou zariadenia VisaPure, má špecifické úrovne otáčania a vibrácií. Rúčka aj nové príslušenstvo obsahujú inovatívny štítok NFC, ktorý umožňuje vylepšené inteligentné rozpoznávanie nástavcov. Znamená to, že rúčka okamžite rozpozná konkrétny nástavec ihneď po nasadení. Týmto spôsobom si môžete užívať špeciálne programy prispôsobenej technológie DualMotion a dosiahnuť rôzne výhody starostlivosti o pokožku.

Zlepšuje absorpciu vašich obľúbených produktov starostlivosti o pokožku

Zlepšuje absorpciu vašich obľúbených produktov starostlivosti o pokožku

Čistenie so zariadením VisaPure znamená odstránenie väčšieho množstva zvyškov mejkapu a odumretých kožných buniek a oživenie pokožky. Vďaka efektu hĺbkového čistenia sa budú vaše obľúbené produkty starostlivosti o pokožku, ako krémy, séra a esencie, lepšie vstrebávať do pokožky.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

  • Obrázok AWARD-612383
  • Obrázok AWARD-612371

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

30

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3
1

09/02/2019

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.

Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pleť ho miluje!!!!

úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!

Výhody

TOPka pre pleť

Nevýhody

žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Dátum použitia 2020-05-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Dátum použitia 2020-05-05

07/04/2020

Česká republika

Česká republika

Domácí spokojenost

Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.

Výhody

Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek

Nevýhody

nebyly manželkou posány

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Dátum použitia 2019-10-07

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Dátum použitia 2019-10-07

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 10x účinnejšie ako ručné čistenie, no zároveň rovnako jemné. V porovnaní s ručným odstránením mejkapu.