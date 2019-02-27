Tento produkt už nie je dostupný
Pre normálnu až citlivú pokožku
Na každodenné používanie
Vymeňte každé 3 mesiace
Jednoduchá výmena
Umývanie citlivej pokožky kefkou je také jemné, akoby ste sa umývali rukami. Zamatovo jemné vlákna s jedinečným dizajnom nezanechajú na pleti šmuhy a nevysušia ju. Špeciálne navrhnuté vlákna sú tenšie a jemnejšie ako na normálnom kefkovom nástavci, aby sa dosiahlo ešte mäkšie a jemnejšie čistenie zvlášť pre citlivú pokožku.
Čistenie so zariadením VisaPure znamená odstránenie väčšieho množstva zvyškov mejkapu a odumretých kožných buniek. Vďaka efektu hĺbkového čistenia sa budú vaše obľúbené produkty starostlivosti o pokožku, ako krémy, séra a esencie, lepšie absorbovať do pokožky.
Všetky kefky VisaPure disponujú jedinečnou technológiou vlákein 5 v 1. Každé vlákno bolo dvakrát upravené a zamatovo jemné konce zabezpečujú hladké ošetrenie pleti. Vlákna VisaPure sú výnimočne dlhé na dosiahnutie dokonalej starostlivosti o pokožku. Na zabezpečenie účinnosti sú vlákna VisaPure 3x menšie ako vaše póry a hustá kefka sa počas jedného ošetrenia dostane k väčšiemu počtu pórov, pričom vám zároveň poskytuje jemný a luxusný zážitok z čistenia. Vlákna sú vyrobené zo špeciálneho vodeodolného materiálu.
5.0
z 5
13
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Luse
27/02/2019
Česká republika
Jemná čisticí hlavice
Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Overený kupujúci
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca