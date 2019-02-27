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  • Peelingový kefkový nástavec pre všetky typy pokožky
  • Peelingový kefkový nástavec pre všetky typy pokožky
  • Peelingový kefkový nástavec pre všetky typy pokožky
  • Peelingový kefkový nástavec pre všetky typy pokožky
  • Peelingový kefkový nástavec pre všetky typy pokožky
  • Peelingový kefkový nástavec pre všetky typy pokožky
  • Peelingový kefkový nástavec pre všetky typy pokožky
  • Peelingový kefkový nástavec pre všetky typy pokožky

Tento produkt už nie je dostupný

VisaPureNáhraná hlavica s peelingovým efektom

SC5992/10

5
| (13) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Peelingový kefkový nástavec pre všetky typy pokožky
Peelingový kefkový nástavec jemne odstraňuje staré a odumreté kožné bunky. Jedinečná kombinácia kratších a dlhších vlákien umožňuje hĺbkovejšie čistenie.
Zobraziť všetky výhody

Pre čistú a jemnú pokožku

Peelingový kefkový nástavec pre všetky typy pokožky

  • Jemne vyhladzuje pokožku

  • Používajte raz do týždňa

  • Výmena každých 6 mesiacov

  • Jednoduchá výmena

Peelingová kefka pre všetky typy pokožky

Špeciálne navrhnutý tvar vlákien: kratšie pomáhajú jemne odlúpiť odumreté bunky pokožky a dlhšie ich pomáhajú odstrániť.

Zlepšuje absorpciu vašich obľúbených produktov starostlivosti o pokožku

Zlepšuje absorpciu vašich obľúbených produktov starostlivosti o pokožku

Čistenie so zariadením VisaPure znamená odstránenie väčšieho množstva zvyškov mejkapu a odumretých kožných buniek. Vďaka efektu hĺbkového čistenia sa budú vaše obľúbené produkty starostlivosti o pokožku, ako krémy, séra a esencie, lepšie absorbovať do pokožky.

Jedinečná kompozícia kefkových vlákien na čistenie tváre

Všetky kefky VisaPure disponujú jedinečnou technológiou vlákein 5 v 1. Každé vlákno bolo dvakrát upravené a zamatovo jemné konce zabezpečujú hladké ošetrenie pleti. Vlákna VisaPure sú výnimočne dlhé na dosiahnutie dokonalej starostlivosti o pokožku. Na zabezpečenie účinnosti sú vlákna VisaPure 3x menšie ako vaše póry a hustá kefka sa počas jedného ošetrenia dostane k väčšiemu počtu pórov, pričom vám zároveň poskytuje jemný a luxusný zážitok z čistenia. Vlákna sú vyrobené zo špeciálneho vodeodolného materiálu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

13

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jemná čisticí hlavice

Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

01/11/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

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