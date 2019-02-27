Tento produkt už nie je dostupný
Na pleť so sklonom k nedokonalostiam
Na každodenné používanie
Vymeňte každé 3 mesiace
Jednoduchá výmena
Efektívne a jemné ošetrenie pleti so sklonom k nedokonalostiam. Kefka odstráni odumreté kožné bunky a maz účinnejšie ako ručné čistenie a zároveň poskytuje výnimočne jemné ošetrenie citlivej pokožky. Kefka má tenké a dlhé vlákna, ktorých konce boli dvakrát špeciálne upravené, vďaka čomu znižujú trenie pokožky a zabezpečujú jemnejšie čistenie. Výnimočne jemný spôsob čistenia a zdravá pokožka. Vyvinutá na základe informácií poskytnutých dermatológmi.
Do procesu vývoja kefky proti nedokonalostiam pleti sa zapojili poprední svetoví dermatológovia, aby sa zaistilo, že kefka je hygienická a bezpečná na ošetrenie pleti so sklonom k nedokonalostiam.
Čistenie so zariadením VisaPure znamená odstránenie väčšieho množstva zvyškov mejkapu a odumretých kožných buniek. Vďaka efektu hĺbkového čistenia sa budú vaše obľúbené produkty starostlivosti o pokožku, ako krémy, séra a esencie, lepšie absorbovať do pokožky.
5.0
z 5
13
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Luse
27/02/2019
Česká republika
Jemná čisticí hlavice
Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Overený kupujúci
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca