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  • Kefkový nástavec pre pleť so sklonom k nedokonalostiam
  • Kefkový nástavec pre pleť so sklonom k nedokonalostiam
  • Kefkový nástavec pre pleť so sklonom k nedokonalostiam
  • Kefkový nástavec pre pleť so sklonom k nedokonalostiam

Tento produkt už nie je dostupný

VisaPureNáhradná hlavica proti nedokonalostiam pleti

SC5994/00

5
| (13) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Kefkový nástavec pre pleť so sklonom k nedokonalostiam
Kefkový nástavec proti nedokonalostiam pleti znižuje mastnotu a odstraňuje odumreté pleťové bunky, ktoré môžu upchávať póry. Kombinácia dlhých a jemných vlákien poskytuje jemné čistenie a rešpektuje potreby citlivej pleti so sklonom k nedokonalostiam.
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Kefkový nástavec pre pleť so sklonom k nedokonalostiam

  • Na pleť so sklonom k nedokonalostiam

  • Na každodenné používanie

  • Vymeňte každé 3 mesiace

  • Jednoduchá výmena

Kefka pre pleť so sklonom k nedokonalostiam

Efektívne a jemné ošetrenie pleti so sklonom k nedokonalostiam. Kefka odstráni odumreté kožné bunky a maz účinnejšie ako ručné čistenie a zároveň poskytuje výnimočne jemné ošetrenie citlivej pokožky. Kefka má tenké a dlhé vlákna, ktorých konce boli dvakrát špeciálne upravené, vďaka čomu znižujú trenie pokožky a zabezpečujú jemnejšie čistenie. Výnimočne jemný spôsob čistenia a zdravá pokožka. Vyvinutá na základe informácií poskytnutých dermatológmi.

Vyvinutá v spolupráci s dermatológmi

Do procesu vývoja kefky proti nedokonalostiam pleti sa zapojili poprední svetoví dermatológovia, aby sa zaistilo, že kefka je hygienická a bezpečná na ošetrenie pleti so sklonom k nedokonalostiam.

Zlepšuje absorpciu vašich obľúbených produktov starostlivosti o pokožku

Zlepšuje absorpciu vašich obľúbených produktov starostlivosti o pokožku

Čistenie so zariadením VisaPure znamená odstránenie väčšieho množstva zvyškov mejkapu a odumretých kožných buniek. Vďaka efektu hĺbkového čistenia sa budú vaše obľúbené produkty starostlivosti o pokožku, ako krémy, séra a esencie, lepšie absorbovať do pokožky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

13

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jemná čisticí hlavice

Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

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