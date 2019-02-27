Tento produkt už nie je dostupný
Osvieženie očí
Inteligentná hlava
Nadstavec na osvieženie očí je vytvorený zo špeciálneho chladiaceho materiálu s prvotriednou keramickou povrchovou vrstvou. Prináša okamžité výsledky, pretože pokožku chladí pod očami v priebehu sekúnd a tak dodáva unaveným očiam príval energie.
Vďaka hebkému materiálu a jemnému programu DualMotion nadstavec na osvieženie očí ponúka jemnú masáž, ktorá je šetrná k tenkej a citlivej pokožke okolo očí.
Špeciálny program DualMotion na osvieženie očí aktivuje 120 nano-vibrácií za sekundu a ošetrí okolie očí jemnou, pohodlnou a osviežujúcou masážou. Je špeciálne navrhnutý tak, aby svojou jemnosťou nepoškodil tenkú a jemnú pokožku okolo očí. Krátky program na osvieženie očí trvá len 30 sekúnd, takže hladko zapadne do vášho ranného rituálu starostlivosti o pleť!
5.0
z 5
13
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Luse
27/02/2019
Česká republika
Jemná čisticí hlavice
Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Overený kupujúci
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca