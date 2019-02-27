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  • Osvieži unavené oči
  • Osvieži unavené oči
  • Osvieži unavené oči
  • Osvieži unavené oči

Tento produkt už nie je dostupný

Náhradný nástavec Fresh Eyes

SC6040/00

5
| (13) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Osvieži unavené oči
Hlava na osvieženie očí poskytuje unaveným očiam potrebnú dávku rannej sviežosti. Vysoko kvalitný chladivý materiál a prispôsobený program DualMotion vám prinášajú jemnú a príjemnú masáž. Stačí 30 sekúnd sviežosti a nový deň sa môže začať!
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Dávka sviežosti pre vaše unavené oči

Osvieži unavené oči

  • Osvieženie očí

  • Inteligentná hlava

Dávka rannej sviežosti pre unavené oči

Nadstavec na osvieženie očí je vytvorený zo špeciálneho chladiaceho materiálu s prvotriednou keramickou povrchovou vrstvou. Prináša okamžité výsledky, pretože pokožku chladí pod očami v priebehu sekúnd a tak dodáva unaveným očiam príval energie.

Šetrné k jemnej a tenkej pokožke okolo očí

Vďaka hebkému materiálu a jemnému programu DualMotion nadstavec na osvieženie očí ponúka jemnú masáž, ktorá je šetrná k tenkej a citlivej pokožke okolo očí.

Jemný masážny program so 120 nanovibráciami za sekundu

Jemný masážny program so 120 nanovibráciami za sekundu

Špeciálny program DualMotion na osvieženie očí aktivuje 120 nano-vibrácií za sekundu a ošetrí okolie očí jemnou, pohodlnou a osviežujúcou masážou. Je špeciálne navrhnutý tak, aby svojou jemnosťou nepoškodil tenkú a jemnú pokožku okolo očí. Krátky program na osvieženie očí trvá len 30 sekúnd, takže hladko zapadne do vášho ranného rituálu starostlivosti o pleť!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

13

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jemná čisticí hlavice

Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

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  • Tipy a triky