Tento produkt už nie je dostupný
Revitalizačná masáž
Inteligentná hlava
Pomocou nadstavca na revitalizačnú masáž s prispôsobeným programom DualMotion môžete zlepšiť prekrvenie na dosiahnutie hebkej a zdravej pokožky. Vychutnajte si pocit hebkej pokožky.
Nadstavce na revitalizačnú masáž poskytuje hĺbkovú masáž, ktorá preniká do hlbších vrstiev pokožky. Tak uvoľní aj malé svaly tváre a poskytne vám uvoľňujúci zážitok dokonalého pohodlia.
Prispôsobený program DualMotion prináša revitalizačný a relaxačný zážitok. Vyvinuli sme ho v spolupráci s japonskými špecialistami na masáž na základe prvotriednych masážnych techník Petrissage a Tapotement. Dokáže to, čo vaše ruky nedokážu. Vďaka elegantnému a funkčnému dizajnu nadstavca s piatimi malými guľôčkami budete mať pocit, ako by vašu tvár každú minútu masírovali 750 prstov. Revitalizačná masáž trvá 3 minúty a na tvári si ju môžete dopriať niekoľkokrát týždenne.
5.0
z 5
13
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Luse
27/02/2019
Česká republika
Jemná čisticí hlavice
Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Overený kupujúci
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca