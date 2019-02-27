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  • Hebká a zdravá pokožka
  • Hebká a zdravá pokožka
  • Hebká a zdravá pokožka
  • Hebká a zdravá pokožka

Tento produkt už nie je dostupný

Náhradný masážny nástavec

SC6060/00

5
| (13) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Hebká a zdravá pokožka
Hlava na revitalizačnú masáž bola vyvinutá v spolupráci s odborníkmi na japonskú masáž. Prispôsobený program DualMotion zvyšuje prekrvenie, uvoľňuje tvárové svalstvo a revitalizuje a zjemňuje pleť, ktorá vďaka tomu vyzerá oveľa zdravšie.
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Stimuluje prúdenie krvi a uvoľňuje svaly

Hebká a zdravá pokožka

  • Revitalizačná masáž

  • Inteligentná hlava

Viac kyslíka a výživných látok v pokožke

Pomocou nadstavca na revitalizačnú masáž s prispôsobeným programom DualMotion môžete zlepšiť prekrvenie na dosiahnutie hebkej a zdravej pokožky. Vychutnajte si pocit hebkej pokožky.

Účinok preniká do hlbších vrstiev pokožky a uvoľňuje svaly

Účinok preniká do hlbších vrstiev pokožky a uvoľňuje svaly

Nadstavce na revitalizačnú masáž poskytuje hĺbkovú masáž, ktorá preniká do hlbších vrstiev pokožky. Tak uvoľní aj malé svaly tváre a poskytne vám uvoľňujúci zážitok dokonalého pohodlia.

Ako keby vašu pokožku každú minútu masírovalo 750 prstov

Ako keby vašu pokožku každú minútu masírovalo 750 prstov

Prispôsobený program DualMotion prináša revitalizačný a relaxačný zážitok. Vyvinuli sme ho v spolupráci s japonskými špecialistami na masáž na základe prvotriednych masážnych techník Petrissage a Tapotement. Dokáže to, čo vaše ruky nedokážu. Vďaka elegantnému a funkčnému dizajnu nadstavca s piatimi malými guľôčkami budete mať pocit, ako by vašu tvár každú minútu masírovali 750 prstov. Revitalizačná masáž trvá 3 minúty a na tvári si ju môžete dopriať niekoľkokrát týždenne.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

13

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jemná čisticí hlavice

Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

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  • 10% zľava
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