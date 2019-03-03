Tento produkt už nie je dostupný
Na pocit pevnejšia a mladistvejšie vyzerajúca pokožka
Osviežte a udržiavajte prirodzený mladistvý vzhľad svojej pokožky so systémom VisaCare Dual Action na lifting a peeling pokožky. Masíruje pokožku, podporuje prekrvenie, odstraňuje odumreté kožné bunky a napomáha tak prirodzenému obnovovaniu pleti.
Ošetrenie na obnovenie povrchu pokožky
so špičkou Sensitive a Normal
Philips VisaCare Microdermabrasion stimuluje proces obnovy povrchu pokožky pre hladšiu, pevnejšiu a viditeľne žiarivejšiu pokožku.
Podľa 93 % testovaných žien bola ich pokožka okamžite na dotyk hladšia. 84 % sa zhodlo, že ich pokožka vyzerá žiarivejšie a 84 % si všimlo, že ich pokožka vyzerá zdravšie*.
Masíruje pokožku, podporuje prekrvenie a odstraňuje odumreté kožné bunky, čím podporuje prirodzené obnovovanie buniek.
Ocenenia
4.8
z 5
11
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
MílaK
03/03/2019
Česká republika
Doporučuji Visacare,opravdu zlepší hladkost a pevnost pokožky
Visacare opravdu funguje. Již po pár použitích je moje pleť hladší a pevnější. Jako teenagerka jsem měla akné a zůstaly mi jizvy a ztvrdlá místa hlavně na bradě a čele,která mě trápila, ale nic nepomáhalo. Doporučuji :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
sasa21
27/02/2019
Česká republika
Je super
Ráda ho používám, určitě doporučuji. Pleť je omlazena.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaCare Prestige SC6250/01 Řešení pro omlazení pokožky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaCare Prestige SC6250/01 Řešení pro omlazení pokožky
Face007
24/09/2018
Česká republika
Face 007
Visa care Jsem typ člověka, který nemá mnoho času pečovat o svou pleť. Přála jsem si používat produkt s nadčasovou kvalitou. Po použití krémů, které pokožku skvěle hydratovaly, byla moje pleť sice pěkná, ale měla jsem pocit, že není úplně vyhlazená. Vyzkoušela jsem řadu kvalitních výrobků a potom jsem narazila na jeden produkt, který mne hned po několika použitích zaujal. Zpočátku jsem si myslela, že je to jen první dojem, ale když si toho všimnul i můj partner, že mám lepší pleť, tak jsem byla překvapena, protože se k mé pleti běžně nevyjadřuje. Začala jsem se pozorněji sledovat a skutečně jsem brzy spatřila velké pokroky. Zanedlouho jsem měla hladší, jemnější i hebčí pleť. Cítila jsem se mladší a dodalo mi to sebevědomí. Mám pocit lepšího prokrvení pokožky a mohu Visa Care s čistým svědomím jen doporučit. Mám určitě zdravější a pevnější pokožku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
Nezávislé výsledky testov 75 spotrebiteľov po 4 týždňoch starostlivosti, Spojené kráľovstvo 2014