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Tento produkt už nie je dostupný

VisaCareMikrodermabrázia Povrchové ošetrenie pleti

SC6240/01

4.8

| (11) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

3 Ocenenia

Na pocit pevnejšia a mladistvejšie vyzerajúca pokožka

Osviežte a udržiavajte prirodzený mladistvý vzhľad svojej pokožky so systémom VisaCare Dual Action na lifting a peeling pokožky. Masíruje pokožku, podporuje prekrvenie, odstraňuje odumreté kožné bunky a napomáha tak prirodzenému obnovovaniu pleti.

Zobraziť všetky výhody

vďaka mikrodermabrazívnemu systému Philips VisaCare

Na pocit pevnejšia a mladistvejšie vyzerajúca pokožka

  • Ošetrenie na obnovenie povrchu pokožky

  • so špičkou Sensitive a Normal

Na mladistvejšie vyzerajúcu pokožku

Philips VisaCare Microdermabrasion stimuluje proces obnovy povrchu pokožky pre hladšiu, pevnejšiu a viditeľne žiarivejšiu pokožku.

Pokožka je žiarivejšia a na dotyk hladšia a pevnejšia už v priebehu 4 – 6 týždňov

Pokožka je žiarivejšia a na dotyk hladšia a pevnejšia už v priebehu 4 – 6 týždňov

Podľa 93 % testovaných žien bola ich pokožka okamžite na dotyk hladšia. 84 % sa zhodlo, že ich pokožka vyzerá žiarivejšie a 84 % si všimlo, že ich pokožka vyzerá zdravšie*.

Systém Dual Action na lifting a peeling pokožky

Systém Dual Action na lifting a peeling pokožky

Masíruje pokožku, podporuje prekrvenie a odstraňuje odumreté kožné bunky, čím podporuje prirodzené obnovovanie buniek.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

11

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

03/03/2019

Česká republika

Česká republika

Doporučuji Visacare,opravdu zlepší hladkost a pevnost pokožky

Visacare opravdu funguje. Již po pár použitích je moje pleť hladší a pevnější. Jako teenagerka jsem měla akné a zůstaly mi jizvy a ztvrdlá místa hlavně na bradě a čele,která mě trápila, ale nic nepomáhalo. Doporučuji :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Je super

Ráda ho používám, určitě doporučuji. Pleť je omlazena.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaCare Prestige SC6250/01 Řešení pro omlazení pokožky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaCare Prestige SC6250/01 Řešení pro omlazení pokožky

24/09/2018

Česká republika

Česká republika

Face 007

Visa care Jsem typ člověka, který nemá mnoho času pečovat o svou pleť. Přála jsem si používat produkt s nadčasovou kvalitou. Po použití krémů, které pokožku skvěle hydratovaly, byla moje pleť sice pěkná, ale měla jsem pocit, že není úplně vyhlazená. Vyzkoušela jsem řadu kvalitních výrobků a potom jsem narazila na jeden produkt, který mne hned po několika použitích zaujal. Zpočátku jsem si myslela, že je to jen první dojem, ale když si toho všimnul i můj partner, že mám lepší pleť, tak jsem byla překvapena, protože se k mé pleti běžně nevyjadřuje. Začala jsem se pozorněji sledovat a skutečně jsem brzy spatřila velké pokroky. Zanedlouho jsem měla hladší, jemnější i hebčí pleť. Cítila jsem se mladší a dodalo mi to sebevědomí. Mám pocit lepšího prokrvení pokožky a mohu Visa Care s čistým svědomím jen doporučit. Mám určitě zdravější a pevnější pokožku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

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