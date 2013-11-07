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  • Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci*
  • Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci*
  • Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci*
  • Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci*
  • Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci*
  • Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci*
  • Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci*
  • Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci*
  • Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci*
  • Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventSúprava Newborn Starter

SCD270/00

4.4
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci*
Základná súprava Philips Avent SCD270/00 obsahuje dojčenské fľaše 2 x 125 ml (4 oz) a 2 x 260 ml (9 oz) bez obsahu BPA
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Menej koliky**

Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci*

Táto fľaša je vyrobená z materiálu PES, ktorý neobsahuje BPA

Táto fľaša je vyrobená z materiálu PES, ktorý neobsahuje BPA

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Butelki bardzo mi się przydały

jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD270/00 Zestaw dla noworodków

15/05/2012

Polska

Polska

polecam

Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD270/00 Zestaw dla noworodków

20/05/2012

Polska

Polska

produkt spelnia moje oczekiwania

produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD270/00 Zestaw dla noworodków

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Klinická štúdia preukázala, že vo veku dvoch týždňov deti prejavovali menej nespokojného kriku ako deti kŕmené inou fľašou popredného výrobcu. (Štúdia realizovaná Detským zdravotným inštitútom, Londýn, 2008.)

  2. Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného popredného výrobcu, najmä v noci.