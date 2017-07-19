Tento produkt už nie je dostupný
Dojčenské fľaše, cumlíky
9 oz/260 ml
125 ml/4 oz
Cumlík na fľašu s prirodzeným tvarom
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Vďaka integrovaným lupienkom je cumlík na fľašu mäkký, ohybný, no pritom sa nevťahuje dnu. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.
Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Törpilla
19/07/2017
Magyarország
nagyon jó
Nagyon jó már akkor ezt használtuk amikor megszületett a babám.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD289/01 Natural Gift Set
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD289/01 Natural Gift Set
Zita86
03/07/2018
România
Produsele sunt extraordinare
Ne place foarte mult si biberonul si suzeta produse foarte bune.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD289/01 Set cadou Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD289/01 Set cadou Natural
Roxana13
28/06/2018
România
Super set , il recomand!
Am achizitionat acest set inainte de nasterea bebelusului meu, al meu Baietel a luat din prima suzeta avent iar sticlutele ne sunt de mare folos! Bebe bea atat lapte cat si ceai din ele si nu a lasat sanul dupa utilizarea lor! Tetinele imita sanul mamei foarte bine! Mamici nu va fie frica sa le folositi!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD289/01 Set cadou Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD289/01 Set cadou Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011