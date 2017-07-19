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Všetky rady

  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDarčeková súprava Natural

SCD289/01

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
Táto darčeková súprava Philips Avent Natural obsahuje priehľadnú fľašu Natural s objemom 125 ml, zdobenú fľašu Natural s objemom 260 ml a dva zdobené cumlíky s jednotným motívom zvieratiek.
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Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše

  • Dojčenské fľaše, cumlíky

  • 9 oz/260 ml

  • 125 ml/4 oz

  • Cumlík na fľašu s prirodzeným tvarom

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Jedinečné lupienky, vďaka ktorým je cumlík na fľašu mäkký, ohybný, no nevťahuje sa dnu

Jedinečné lupienky, vďaka ktorým je cumlík na fľašu mäkký, ohybný, no nevťahuje sa dnu

Vďaka integrovaným lupienkom je cumlík na fľašu mäkký, ohybný, no pritom sa nevťahuje dnu. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

19/07/2017

Magyarország

Magyarország

nagyon jó

Nagyon jó már akkor ezt használtuk amikor megszületett a babám.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD289/01 Natural Gift Set

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD289/01 Natural Gift Set

03/07/2018

România

România

Produsele sunt extraordinare

Ne place foarte mult si biberonul si suzeta produse foarte bune.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD289/01 Set cadou Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD289/01 Set cadou Natural

28/06/2018

România

România

Super set , il recomand!

Am achizitionat acest set inainte de nasterea bebelusului meu, al meu Baietel a luat din prima suzeta avent iar sticlutele ne sunt de mare folos! Bebe bea atat lapte cat si ceai din ele si nu a lasat sanul dupa utilizarea lor! Tetinele imita sanul mamei foarte bine! Mamici nu va fie frica sa le folositi!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD289/01 Set cadou Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD289/01 Set cadou Natural

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