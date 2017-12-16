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  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
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  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
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  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
  • Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventSúprava Newborn Starter

SCD290/01

4.9
| (55) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše
Praktická kolekcia obsahujúca 4 fľaše Natural (2 x 125 ml a 2 x 260 ml), kefku na fľaše a cumlíky a biely priehľadný cumlík pre deti vo veku 0 – 6 mesiacov. Vďaka našej novej fľaši je kŕmenie z fľaše prirodzenejšie, pretože kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše je teraz jednoduchšie.
Zobraziť všetky výhody

Súprava s fľašami a cumlíkom

Prirodzený prechod na kŕmenie z fľaše

  • Natural

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

55

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

2
1

16/12/2017

Česká republika

Česká republika

Mimčo si tyto lahvičky hned oblíbilo!!!

Tato startovací sada je výborná, nejen , že je to kvalitní výrobek, ale pro prcka i ideálně do ruky , jinou láhev nechce , rozložení lahvičky na umývání je prakticky bez prace dají se skěle vymít , vřele doporučuji !

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD290/01 Novorozenecká startovní sada

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD290/01 Novorozenecká startovní sada

29/06/2017

Polska

Polska

Najlepsze!!!

Pierwsza butelke Avent dostalam przed narodzinami syna. Nic lepszego pozniej nie znalazlam. Butelki wygodne dla mamy i dla dziecka. Latwe w czyszczeniu co jest bardzo wazne a dzieki dodatkowym gadzetom typu raczki kiedy dziecko juz samo trzyma butelke powoduje ze zaprzyjazniamy sie z nimi na dlugo. Rowniez smoczki do butelek mozna pozniej zmienic na niby dziubki juz dla starszych dzieci co tez jest super. Bardzo sobie chwale Avent i polecam kazdemu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD290/01 Zestaw dla noworodków

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD290/01 Zestaw dla noworodków

06/10/2016

Polska

Polska

Wspaniały zestaw!

Zestaw avent kupiłam wracając ze szpitala po narodzinach synka, uratował nam życie gdy laktacja zawiodła i trzeba było podać sztuczne mleko. Synek nie miał problemu ze smoczkiem z butelki, teraz ma 13 miesięcy i nadal uwielbia butelki avent

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD290/01 Zestaw dla noworodków

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD290/01 Zestaw dla noworodków

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