Tento produkt už nie je dostupný
Natural
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.
Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.
4.9
z 5
55
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Ivka
16/12/2017
Česká republika
Mimčo si tyto lahvičky hned oblíbilo!!!
Tato startovací sada je výborná, nejen , že je to kvalitní výrobek, ale pro prcka i ideálně do ruky , jinou láhev nechce , rozložení lahvičky na umývání je prakticky bez prace dají se skěle vymít , vřele doporučuji !
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD290/01 Novorozenecká startovní sada
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD290/01 Novorozenecká startovní sada
Malwina44
29/06/2017
Polska
Najlepsze!!!
Pierwsza butelke Avent dostalam przed narodzinami syna. Nic lepszego pozniej nie znalazlam. Butelki wygodne dla mamy i dla dziecka. Latwe w czyszczeniu co jest bardzo wazne a dzieki dodatkowym gadzetom typu raczki kiedy dziecko juz samo trzyma butelke powoduje ze zaprzyjazniamy sie z nimi na dlugo. Rowniez smoczki do butelek mozna pozniej zmienic na niby dziubki juz dla starszych dzieci co tez jest super. Bardzo sobie chwale Avent i polecam kazdemu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD290/01 Zestaw dla noworodków
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD290/01 Zestaw dla noworodków
neska89
06/10/2016
Polska
Wspaniały zestaw!
Zestaw avent kupiłam wracając ze szpitala po narodzinach synka, uratował nam życie gdy laktacja zawiodła i trzeba było podać sztuczne mleko. Synek nie miał problemu ze smoczkiem z butelki, teraz ma 13 miesięcy i nadal uwielbia butelki avent
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD290/01 Zestaw dla noworodków
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD290/01 Zestaw dla noworodków